Bia Haddad vence romena de virada em Wimbledon e chega à terceira rodada

Mais um avanço para Bia Haddad em Wimbledon! Nesta quinta-feira (6), a tenista brasileira venceu a romena Jaqueline Cristian, mesmo após começar mal, por 2 sets a 1, e garantiu pela primeira vez a vaga na terceira rodada no Grand Slam de Londres.

O feito marca a nona virada da brasileira na temporada, que fica atrás apenas da russa Anastasia Potapova, que tem dez e joga ainda nesta quinta-feira no torneio. A virada aconteceu na marra, com Bia reagindo após a derrota por 6 a 4 para a romena no primeiro set, e conseguindo acirrar a disputa vencendo o segundo set por 6 a 2, e o terceiro por 6 a 4.



Agora a tenista brasileira deve encarar Sorana Cirstea, outra romena e atual 37ª no ranking mundial. A próxima rival também venceu de virada nesta quinta-feira, derrotando a russa Jelena Ostapenko. As duas já têm histórico de confronto, com vantagem para a romena que tem quatro vitórias contra uma de Bia Haddad, no WTA de Adelaide.

Como foi a partida desta quinta-feira

No primeiro set, a romena teve um início de jogo agressivo, tentando causar problemas para Bia Haddad. No entanto, o jogo foi equilibrado e Bia abriu uma pequena vantagem sobre Cristian que devolveu na sequência deixando o placar em 3 a 3. Por um descuido da brasileira, um espaço foi aberto e a romena virou o jogo, terminando o set em 6 a 4.

Já no segundo set, Bia não aproveitou as chances de quebra no início, mas conseguiu emplacar na quinta tentativa, deslanchando e abrindo o placar em 5 a 1. Jaqueline ainda conquistou mais um ponto em um saque bem sucedido, mas a brasileira conseguiu fechar o set em 6 a 2, e empatou o jogo.

No terceiro e último set, Bia manteve o ritmo de jogo e se impôs diante da adversária, abrindo vantagem, impedindo a romena de devolver a sequência, salvando todas as tentativas e ficando na frente por 3 a 1. A vantagem deu confiança para a brasileira, que pressionou Jaqueline e no fim confirmou o serviço fechando o set em 6 a 4.