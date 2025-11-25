Libertadores: vai para a final? Veja tudo que é preciso para entrar no Peru e curtir sem sustos De documentos a câmbio e segurança, veja o guia essencial para quem vai acompanhar a final da Libertadores em Lima Riulen Ropan 25.11.25 18h20 Final da Conmebol Libertadores será em Lima, no Peru. (Twitter / CONMEBOL Libertadores) A final da Conmebol Libertadores em Lima, no dia 29 de novembro, vai levar milhares de torcedores brasileiros ao Peru. Quem pretende encarar a viagem, seja por via aérea ou cruzando a Estrada do Pacífico, precisa ficar atento a algumas regras importantes para evitar problemas no país vizinho. Veja um guia rápido com os cuidados essenciais antes de partir: É preciso visto? Segundo o Governo Federal, os brasileiros estão dispensados de visto para ingressar no Peru na condição de turista. No entanto, ao ingressar no país, um oficial do serviço de imigração concederá um prazo legal de permanência que deve ser respeitado, sob pena de cobrança de multa no momento da saída do país. O limite do prazo de permanência no Peru para turistas brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade é determinado exclusivamente pelas autoridades migratórias peruanas, não podendo a Embaixada intervir no assunto. Que documentos levar? Para visitar o Peru é necessário ter um documento de viagem válido e em boas condições. Esse documento deve ser mantido em segurança para evitar possíveis contratempos. Para entrada e saída do Peru, é necessário que o turista conte com quaisquer dos documentos a seguir: PASSAPORTE com a validade mínima de 6 meses, inclusive para a saída do Peru. CÉDULA DE IDENTIDADE CIVIL emitida pelos institutos de identificação das polícias civis dos Estados.As cédulas de identidade brasileiras não têm prazo de validade. No entanto, é imprescindível que estejam em boas condições e a foto permita claramente a identificação do titular. Atenção! O RG só é válido para entrada para aqueles viajantes provenientes dos países do Mercosul. Caso contrário, deverá apresentar de maneira obrigatória, o passaporte com validade mínima de 6 meses. Não são aceitos como documento de viagem : Certidão de Nascimento (mesmo para recém nascidos ou para menores de idade) Qualquer outro documento, mesmo aqueles que tenham aceitação como documento de identidade no Brasil (ex: carteira de motorista, carteira de identidade de associações profissionais, de Ministérios, inclusive militares, ou emitidos pelos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário da União e dos Estados, que não os órgãos de identificação das polícias civis dos Estados. VEJA MAIS Palmeiras visita o Grêmio com foco na final da Libertadores Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr Novo presidente do Peru decreta emergência em Lima para tentar conter onda de violência Vai dirigindo? Veja quais documentos necessários Quem vai de carro ou cruzando a Estrada do Pacífico precisa redobrar a atenção: Documentos do veículo O veículo deve estar no nome do condutor. Caso não esteja, é preciso uma autorização apostilada em cartório. Documentos pessoais RG com até 10 anos de emissão, legível e com foto atual. Passaportes devem ter pelo menos 6 meses de validade. Brasileiros não precisam de visto para entrar como turistas. Permanência A imigração peruana define o número de dias permitido no país. O prazo aparece no passaporte ou na TAM (Tarjeta Andina de Migraciones), que pode ser consultada on-line quando emitida de forma digital. Quem precisar estender a estadia deve solicitar antes do vencimento à Superintendência Nacional de Migrações do Peru. Vacina contra Covid-19 é obrigatória? Em 27 de outubro de 2022, foi publicado o Decreto Supremo nº 130-2022-PCM, que revoga as exigências sanitárias no contexto da Covid-19. Nesse sentido, após a emissão do referido regulamento, no momento de realizar o controle de imigração de entrada no Peru e saída do Peru de qualquer pessoa, não é mais necessário apresentar o cartão de vacinação, o teste molecular negativo de COVID -19, ou o Atestado de Saúde do Viajante previamente solicitado pelo MINSA. E vacina contra febre-amarela? Apesar de já ter sido obrigatório, o Peru não exige o comprovante no momento. Mas fique atento: Se o voo fizer conexão em países que exigem a vacina, como Panamá, o comprovante será obrigatório até mesmo para conexões. Consumo de bebidas e regras locais Em algumas áreas do Peru é proibido beber na rua. Em algumas áreas do Peru é proibido beber na rua. Turistas desavisados podem ser abordados por autoridades. Apesar disso, o consumo deve ser flexibilizado no dia da final. 