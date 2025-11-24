Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr

O dia 23 de novembro parece estar reservado a boas lembranças para Jorge Jesus. Em dia de quebra de recorde à frente do Al-Nassr (equipe obteve 100% de aproveitamento nos nove primeiros jogos da Campeonato Saudita) neste domingo, o técnico português reservou um lugar em seu discurso para relembrar a conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo em 2019. O fato foi lembrado pela coincidência de datas. Neste mesmo dia, mas há seis anos atrás, o clube carioca emplacou uma virada sobre o River Plate na final do torneio sul-americano (vitória por 2 a 1 conquistada com dois gols nos minutos derradeiros).

"Tenho grandes memórias do dia 23 de novembro. É o dia em que ganhei a Libertadores com o Flamengo. Passo a ter dois motivos para festejar. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. Agora tenho uma alegria que vale dobrado", afirmou o treinador.

Neste domingo, o triunfo de sua equipe foi ainda mais valorizado pelo fato de Cristiano Ronaldo ter marcado um gol de bicicleta nos 4 a 1 sobre o Al-Khaleej. O resultado positivo representou um recorde de 100% de aproveitamento em nove rodadas. Com um discurso ambicioso, Jesus, no entanto, afirmou que essa marca precisa ser logo ultrapassada para dar sequência ao embalo de seu time.

"Quem pode parar o Al-Nassr? Não sei. Mas sei que não existe equipe imbatíveis. O objetivo agora é bater essa marca com mais uma vitória no próximo compromisso. Vamos tentar bater esse recorde", comentou o treinador que abriu espaço para falar de seu principal atleta.

"Cristiano Ronaldo fez um gol maravilhoso, idêntico a um que marcara pela Juventus (da Itália). É um jogador fantástico que nunca deixa de contribuir com os companheiros. Isso dentro e fora de campo", afirmou Jesus.

Mas se o golaço do astro português deu ao momentâneo recorde um sabor ainda mais especial, as circunstâncias que definiram o título da Libertadores de 2019 também foram marcantes. Com um jejum de 38 anos nas costas, o Flamengo perdia a decisão para o River Plate por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final, quando Gabigol empatou o duelo em passe de Arrascaeta. Quando todos já aguardavam pela prorrogação, o mesmo atacante rubro-negro se aproveitou de um descuido da zaga adversária, invadiu a área e decretou a virada de 2 a 1 nos acréscimos com um chute de perna esquerda.