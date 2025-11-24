Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr

Estadão Conteúdo

O dia 23 de novembro parece estar reservado a boas lembranças para Jorge Jesus. Em dia de quebra de recorde à frente do Al-Nassr (equipe obteve 100% de aproveitamento nos nove primeiros jogos da Campeonato Saudita) neste domingo, o técnico português reservou um lugar em seu discurso para relembrar a conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo em 2019. O fato foi lembrado pela coincidência de datas. Neste mesmo dia, mas há seis anos atrás, o clube carioca emplacou uma virada sobre o River Plate na final do torneio sul-americano (vitória por 2 a 1 conquistada com dois gols nos minutos derradeiros).

"Tenho grandes memórias do dia 23 de novembro. É o dia em que ganhei a Libertadores com o Flamengo. Passo a ter dois motivos para festejar. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. Agora tenho uma alegria que vale dobrado", afirmou o treinador.

Neste domingo, o triunfo de sua equipe foi ainda mais valorizado pelo fato de Cristiano Ronaldo ter marcado um gol de bicicleta nos 4 a 1 sobre o Al-Khaleej. O resultado positivo representou um recorde de 100% de aproveitamento em nove rodadas. Com um discurso ambicioso, Jesus, no entanto, afirmou que essa marca precisa ser logo ultrapassada para dar sequência ao embalo de seu time.

"Quem pode parar o Al-Nassr? Não sei. Mas sei que não existe equipe imbatíveis. O objetivo agora é bater essa marca com mais uma vitória no próximo compromisso. Vamos tentar bater esse recorde", comentou o treinador que abriu espaço para falar de seu principal atleta.

"Cristiano Ronaldo fez um gol maravilhoso, idêntico a um que marcara pela Juventus (da Itália). É um jogador fantástico que nunca deixa de contribuir com os companheiros. Isso dentro e fora de campo", afirmou Jesus.

Mas se o golaço do astro português deu ao momentâneo recorde um sabor ainda mais especial, as circunstâncias que definiram o título da Libertadores de 2019 também foram marcantes. Com um jejum de 38 anos nas costas, o Flamengo perdia a decisão para o River Plate por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final, quando Gabigol empatou o duelo em passe de Arrascaeta. Quando todos já aguardavam pela prorrogação, o mesmo atacante rubro-negro se aproveitou de um descuido da zaga adversária, invadiu a área e decretou a virada de 2 a 1 nos acréscimos com um chute de perna esquerda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Jorge Jesus

recorde

Al Nassr

Flamengo

Libertadores
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda