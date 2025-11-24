Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr Estadão Conteúdo 24.11.25 11h03 O dia 23 de novembro parece estar reservado a boas lembranças para Jorge Jesus. Em dia de quebra de recorde à frente do Al-Nassr (equipe obteve 100% de aproveitamento nos nove primeiros jogos da Campeonato Saudita) neste domingo, o técnico português reservou um lugar em seu discurso para relembrar a conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo em 2019. O fato foi lembrado pela coincidência de datas. Neste mesmo dia, mas há seis anos atrás, o clube carioca emplacou uma virada sobre o River Plate na final do torneio sul-americano (vitória por 2 a 1 conquistada com dois gols nos minutos derradeiros). "Tenho grandes memórias do dia 23 de novembro. É o dia em que ganhei a Libertadores com o Flamengo. Passo a ter dois motivos para festejar. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. Agora tenho uma alegria que vale dobrado", afirmou o treinador. Neste domingo, o triunfo de sua equipe foi ainda mais valorizado pelo fato de Cristiano Ronaldo ter marcado um gol de bicicleta nos 4 a 1 sobre o Al-Khaleej. O resultado positivo representou um recorde de 100% de aproveitamento em nove rodadas. Com um discurso ambicioso, Jesus, no entanto, afirmou que essa marca precisa ser logo ultrapassada para dar sequência ao embalo de seu time. "Quem pode parar o Al-Nassr? Não sei. Mas sei que não existe equipe imbatíveis. O objetivo agora é bater essa marca com mais uma vitória no próximo compromisso. Vamos tentar bater esse recorde", comentou o treinador que abriu espaço para falar de seu principal atleta. "Cristiano Ronaldo fez um gol maravilhoso, idêntico a um que marcara pela Juventus (da Itália). É um jogador fantástico que nunca deixa de contribuir com os companheiros. Isso dentro e fora de campo", afirmou Jesus. Mas se o golaço do astro português deu ao momentâneo recorde um sabor ainda mais especial, as circunstâncias que definiram o título da Libertadores de 2019 também foram marcantes. Com um jejum de 38 anos nas costas, o Flamengo perdia a decisão para o River Plate por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final, quando Gabigol empatou o duelo em passe de Arrascaeta. Quando todos já aguardavam pela prorrogação, o mesmo atacante rubro-negro se aproveitou de um descuido da zaga adversária, invadiu a área e decretou a virada de 2 a 1 nos acréscimos com um chute de perna esquerda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jorge Jesus recorde Al Nassr Flamengo Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18