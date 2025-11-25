Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras visita o Grêmio com foco na final da Libertadores

Estadão Conteúdo

Sem a crença de que possa reverter a situação e continuar brigando pelo título do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada com a tarefa de apagar as más impressões dos últimos jogos e recuperar minimamente o moral dos atletas antes da final da Libertadores contra o Flamengo.

O Palmeiras não sabe o que é marcar gols no Brasileirão há três rodadas. Passou em branco contra dois times que correm sério risco de rebaixamento (Santos e Vitória) e ficou longe de balançar as redes diante do Fluminense, partida que marcou a despedida da equipe do Allianz Parque na temporada.

A dupla Flaco López e Vitor Roque parou de funcionar. Um pouco por desobediência tática, apontada pelo técnico Abel Ferreira, e individualismo do argentino, que não tem admitido assistir seus companheiros e prefere finalizar as jogadas sozinho.

Mas a bola tampouco tem chegado para os atacantes com a mesma qualidade de antes. Abel muda constantemente o meio-campo alviverde. Entre os volantes, o português escolhe uma dupla entre quatro atletas (Moreno, Martínez, Andreas e Fuchs), enquanto na armação tem até sete opções (Veiga, Felipe Anderson, Mauricio, Sosa, Torres e Allan).

A tendência é que o técnico Abel Ferreira leve a campo uma equipe com muitos jogadores considerados reservas. Sem contar com o zagueiro Murilo, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com 70 pontos na tabela, o Palmeiras precisa ganhar para manter as possibilidades de título, ainda que remotas. Um empate combinado com uma vitória do Flamengo (que soma 74 pontos até aqui) manteria a chance matemática, mas o time alviverde teria de ganhar por 5 a 0 seus últimos dois confrontos e torcer para que o clube rubro-negro perdesse de 6 a 0 e 5 a 0 os compromissos derradeiros.

O foco do Palmeiras está totalmente voltado para a final da Libertadores. Quem fez questão de ressaltar foi o atacante Vitor Roque, que será um dos 11 poupados na capital gaúcha. Os demais são: o goleiro Carlos Miguel, os laterais Khellven e Piquerez, o volante Andreas Pereira, os zagueiros Fuchs e Gustavo Gómez, além do meia Raphael Veiga e dos atacantes Allan e Flaco López.

"Vamos tentar fazer um resultado positivo na casa do Grêmio. Sabemos que o Brasileirão ficou um pouco distante, mas é focar. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão", declarou o atleta.

Pelo lado do Grêmio, um bom resultado é importante para evitar sustos. A equipe tem apenas 43 pontos e pode engrossar a lista de candidatos ao rebaixamento a depender dos outros placares. Uma vitória, porém, praticamente livra os liderados de Mano Menezes da degola e ajudam na busca por um lugar na próxima Sul-Americana. O problema para o treinador gremista é a zaga. Gustavo Martins está suspenso e Noriega se machucou. Assim, Wagner Leonardo deve formar dupla com o experiente Kannemann.

GRÊMIO x PALMEIRAS

GRÊMIO: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar) e Edenilson (Cristaldo); Alysson, Carlos Vinicius (André Henrique) e Amuzu (Pavón). Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Mauricio e Felipe Anderson; Facundo Torres (Sosa) e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO: Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

futebol

Palmeiras

Grêmio
Esportes
