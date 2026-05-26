LDU x Always Ready: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores LDU de Quito e Always Ready jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 26.05.26 18h00 LDU de Quito e Always Ready jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Instagram/club_always_ready_oficial) LDU de Quito x Always Ready disputam hoje, terça-feira (26/05), a última rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir LDU x Always Ready ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A LDU entra em campo já classificada para as oitavas de final da Libertadores. A equipe equatoriana venceu o Lanús por 2 a 0 na última rodada e garantiu vantagem no confronto direto, ficando em situação confortável no grupo. Já o Always Ready chega eliminado da competição, ocupando a lanterna do Grupo G. Mesmo assim, os bolivianos ainda sonham com uma vaga na Copa Sul-Americana e precisam vencer a LDU, além de torcer por vitória do Mirassol sobre o Lanús. VEJA MAIS Conmebol multa o técnico Abel Ferreira em R$ 75,2 mil por gesto obsceno a Flaco no Palmeiras O técnico foi indiciado pelo artigo 11.2 do Código Disciplinar da entidade Sul-Americana, alíneas B e C Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores Na atuação edição, Diniz comandou o Corinthians em três vitórias e dois empates LDU x Always Ready: prováveis escalações LDU: G. Valle; J. Quintero, Gian Franco, Ricardo Ade, L. Quiñónez e Y. Quinonez; Fernando Cornejo, Jesus Pretell e G. Villamil; Deyverson e M. Estrada. Técnico: Josep Alcácer. Always Ready: Alain Baroja; C. Rodriguez, R. Gomez Miranda, M. Suárez e D. Rodriguez; H. Cuellar; F. Nava, Fernando Saucedo, D. Torrico e J. Jesus; Enrique Triverio. Técnico: Óscar Villegas. FICHA TÉCNICA LDU de Quito x Always Ready Copa Libertadores da América Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave libertadores Conmebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36