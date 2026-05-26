LDU x Always Ready: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores

LDU de Quito x Always Ready disputam hoje, terça-feira (26/05), a última rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir LDU x Always Ready ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A LDU entra em campo já classificada para as oitavas de final da Libertadores. A equipe equatoriana venceu o Lanús por 2 a 0 na última rodada e garantiu vantagem no confronto direto, ficando em situação confortável no grupo.

Já o Always Ready chega eliminado da competição, ocupando a lanterna do Grupo G. Mesmo assim, os bolivianos ainda sonham com uma vaga na Copa Sul-Americana e precisam vencer a LDU, além de torcer por vitória do Mirassol sobre o Lanús.

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LDU x Always Ready: prováveis escalações

LDU: G. Valle; J. Quintero, Gian Franco, Ricardo Ade, L. Quiñónez e Y. Quinonez; Fernando Cornejo, Jesus Pretell e G. Villamil; Deyverson e M. Estrada. Técnico: Josep Alcácer.

Always Ready: Alain Baroja; C. Rodriguez, R. Gomez Miranda, M. Suárez e D. Rodriguez; H. Cuellar; F. Nava, Fernando Saucedo, D. Torrico e J. Jesus; Enrique Triverio. Técnico: Óscar Villegas.

FICHA TÉCNICA

LDU de Quito x Always Ready

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador

Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 19h