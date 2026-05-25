Conmebol multa o técnico Abel Ferreira em R$ 75,2 mil por gesto obsceno a Flaco no Palmeiras O técnico foi indiciado pelo artigo 11.2 do Código Disciplinar da entidade Sul-Americana, alíneas B e C Estadão Conteúdo 25.05.26 19h22 Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) A Conmebol optou pela aplicação de uma multa financeira de 15 mil dólares (cerca de R$ 75,2 mil) ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pelo gesto obsceno direcionado ao centroavante argentino Flaco López em jogo diante do Sporting Crystal, em Lima, pela Libertadores. No duelo da quarta rodada da Libertadores, que valia a liderança isolada da chave e disputado no Peru, o treinador apontou o dedo do meio a seu artilheiro logo após ele marcar o gol da abertura do placar - o Palmeiras ganhou por 2 a 0. A cena foi flagrada pela transmissão da partida e Abel Ferreira se explicou na coletiva pós-jogo, dizendo que tratava-se de um tratamento de "pai para filho" e ainda revelou que costuma cobrar excelência de seu jogador em melhor fase no ano. Dias depois, em nova entrevista, se desculpou pela imagem agressiva. O técnico foi indiciado pelo artigo 11.2 do Código Disciplinar da entidade Sul-Americana, alíneas B e C. que traz em seu texto o "comportamento de forma ofensiva." A Conmebol descartou uma suspensão, mas o técnico recebeu uma dura advertência, além da multa de 15 mil dólares (aproximadamente R$ 75,2 mil). "Impor ao Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira uma multa de USD 15.000 (quinze mil dólares americanos) pela violação do Artigo 11.2 e do Código Disciplinas da Conmebol", determinou o juiz Eduardo Gross Brown. O valor ser´debitado diretamente de cotas a serem pagas ao Palmeiras. Liberado de suspensão, o treinador dirige a equipe da definição do grupo nesta quinta-feira, quando o Palmeiras recebe o Junior Barranquilla sob obrigação da vitória para evitar uma queda precoce. Com oito pontos, o Palmeiras aparece na segunda colocação da chave F, atrás do líder e classificado Cerro Porteño, com 10. O Sporting Cristal soma seis e sonha com a segunda vaga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Conmebol Abel Ferreira multa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57