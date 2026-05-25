Conmebol multa o técnico Abel Ferreira em R$ 75,2 mil por gesto obsceno a Flaco no Palmeiras

A Conmebol optou pela aplicação de uma multa financeira de 15 mil dólares (cerca de R$ 75,2 mil) ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pelo gesto obsceno direcionado ao centroavante argentino Flaco López em jogo diante do Sporting Crystal, em Lima, pela Libertadores.

No duelo da quarta rodada da Libertadores, que valia a liderança isolada da chave e disputado no Peru, o treinador apontou o dedo do meio a seu artilheiro logo após ele marcar o gol da abertura do placar - o Palmeiras ganhou por 2 a 0.

A cena foi flagrada pela transmissão da partida e Abel Ferreira se explicou na coletiva pós-jogo, dizendo que tratava-se de um tratamento de "pai para filho" e ainda revelou que costuma cobrar excelência de seu jogador em melhor fase no ano. Dias depois, em nova entrevista, se desculpou pela imagem agressiva.

O técnico foi indiciado pelo artigo 11.2 do Código Disciplinar da entidade Sul-Americana, alíneas B e C. que traz em seu texto o "comportamento de forma ofensiva." A Conmebol descartou uma suspensão, mas o técnico recebeu uma dura advertência, além da multa de 15 mil dólares (aproximadamente R$ 75,2 mil).

"Impor ao Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira uma multa de USD 15.000 (quinze mil dólares americanos) pela violação do Artigo 11.2 e do Código Disciplinas da Conmebol", determinou o juiz Eduardo Gross Brown. O valor ser´debitado diretamente de cotas a serem pagas ao Palmeiras.

Liberado de suspensão, o treinador dirige a equipe da definição do grupo nesta quinta-feira, quando o Palmeiras recebe o Junior Barranquilla sob obrigação da vitória para evitar uma queda precoce. Com oito pontos, o Palmeiras aparece na segunda colocação da chave F, atrás do líder e classificado Cerro Porteño, com 10. O Sporting Cristal soma seis e sonha com a segunda vaga.