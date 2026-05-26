Lanús x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores Lanús e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 26.05.26 18h00 Lanús e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Ze Rafael Photo / UAI FOTO / Estadão Conteúdo) Lanús x Mirassol disputam hoje, terça-feira (26/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no estádio La Fortaleza, na Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Mirassol ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mirassol chega embalado após vencer o Always Ready, fora de casa, e já garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para assegurar a liderança do grupo, o Leão do Interior precisa apenas de um empate na Argentina. Já o Lanús entra em campo tentando encerrar sua participação com vitória diante da torcida. A equipe argentina terá desfalques importantes, como Yoshan Valois e Raúl Loaiza, ambos lesionados. Lanús x Mirassol: prováveis escalações Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo, Biafore, Salvio, Moreno e Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino. Mirassol: Muralha; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; José Aldo, Denilson e Alesson; Shaylon, Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Lanús x Mirassol CONMEBOL Libertadores Local: estádio La Fortaleza, na Argentina Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 19h