O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lanús x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores

Lanús e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Lanús e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Lanús x Mirassol disputam hoje, terça-feira (26/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no estádio La Fortaleza, na Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Mirassol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol chega embalado após vencer o Always Ready, fora de casa, e já garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para assegurar a liderança do grupo, o Leão do Interior precisa apenas de um empate na Argentina.

Já o Lanús entra em campo tentando encerrar sua participação com vitória diante da torcida. A equipe argentina terá desfalques importantes, como Yoshan Valois e Raúl Loaiza, ambos lesionados.

Lanús x Mirassol: prováveis escalações

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo, Biafore, Salvio, Moreno e Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Muralha; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; José Aldo, Denilson e Alesson; Shaylon, Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA
Lanús x Mirassol
CONMEBOL Libertadores
Local: estádio La Fortaleza, na Argentina
Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 19h

