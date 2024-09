Judô paralímpico paraense garante medalhas em competições nacionais

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), cinco paraenses disputaram os campeonatos de judô paralímpico e trouxeram para Belém quatro medalhas, sendo uma de ouro na segunda etapa do Grand Prix de Judô Paralímpico, e três na Copa Loterias Caixa (ouro, prata e bronze), além do terceiro lugar geral do evento, que reuniu mais de 180 atletas de vários Estados do Brasil entre os dias 13 e 14 deste mês, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Os torneios foram organizados pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, e encerraram o calendário nacional da modalidade em 2024.

Participam do Grand Prix os judocas principais, enquanto a Copa Loterias Caixa é voltada para iniciantes. O técnico dos atletas, Reinaldo Costa, ressaltou a dedicação dos envolvidos durante os treinamentos e a reparação para a viagem que os levou a garantir bons desempenhos no tatame. “A importância desse resultado é muito grande, pois a gente leva os atletas e mostra a qualidade do nosso trabalho. Não é à toa que estamos entre as três maiores potências do Brasil. E o apoio da Seel foi fundamental para que esse sonho fosse realizado, porque é com isso que trabalhamos. É maravilhoso”, disse o técnico.

Para a titular da Seel, Ana Paula Alves, o resultado é fruto do trabalho desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria, na valorização e apoio ao esporte. “Esses resultados, são frutos do grande trabalho que o governo vem realizando em prol do esporte olímpico e paralímpico paraense. Nós, da Seel, estamos felizes por essas conquistas, que representam muito para esses jovens atletas”, celebrou.