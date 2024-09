Jogador paraense brilha nos Emirados Árabes e quer chegar na primeira divisão do país

O atacante paraense Willian Lira está brilhando no futebol internacional. Após passar por times na Indonésia, Macedônia do Norte, Bolívia, Japão, Malásia e Tailândia, o jogador agora tem expectativas para sua estreia no Hatta Club, time da segunda divisão do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, no próximo domingo (15/9), contra o Al-Fujairah SC.

O paraense foi contratado pelo Hatta após destacar-se no Chonburi, da Tailândia, quando marcou 15 gols em 30 jogos, sendo o artilheiro da equipe na última temporada. Agora, Lira está empolgado para a atuação no futebol árabe e tem expectativas para um acesso à primeira divisão do país.

“Mais um grande desafio na minha carreira. Mais um país que terei oportunidade de mostrar o meu futebol. Estou muito motivado e a expectativa é ótima. Espero ajudar o Hatta Club, principalmente com os meus gols”, declarou.

“Fizemos uma excelente pré-temporada na Turquia. Deu para unir o elenco e também adquirir entrosamento. Finalizamos a nossa preparação com 15 dias nos Emirados. Nossa meta é bem clara nesta temporada: a primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. O Hatta é uma equipe acostumada a disputar a Pro League, por isso a diretoria investiu num time forte para buscar o acesso”, completou.

Além dos clubes internacionais, o jogador também já atuou em clubes brasileiros como o Ferroviária (SP), Operário (PR), São Bernardo, Retrô, Ferroviário (CE), Campinense e Sampaio Corrêa.