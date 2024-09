Fim de uma era: Messi e Cristiano Ronaldo estão fora da lista de candidatos ao Bola de Ouro

O ano de 2024 marca o fim de uma era no futebol mundial. A lista dos finalistas do troféu Bola de Ouro, da revista France Football, não tem a presença de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, fato que não acontece desde o ano de 2003. A dupla dominou a premiação por quase duas décadas. Entre 2008 e 2023, esses dois astros venceram o prêmio em 13 ocasiões, hegemonia essa quebrada apenas por Luka Modrić (2018) e Karim Benzema (2022).

A ausência dos dois ícones já era amplamente aguardada, considerando que ambos atuam fora do eixo principal do futebol europeu: Messi está no inexpressivo Inter Miami, nos Estados Unidos, e CR-7 defende o milionário Al-Nassr, na Arábia Saudita. Como o Bola de Ouro prioriza historicamente as competições europeias de maior prestígio, essa mudança de cenário pesou contra as chances de ambos.

Além disso, o desempenho modesto de suas equipes também contribuiu para o afastamento da premiação. Cristiano Ronaldo, desde sua chegada ao Al-Nassr, conquistou apenas a Copa dos Campeões Árabes em 2023. Já Messi, embora tenha brilhado individualmente, viu o Inter Miami ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf pelo Monterrey, do México.

No total, os dois somam 13 troféus de Bola de Ouro entre si. Messi, com oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), e Ronaldo, com cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), marcaram uma era de supremacia inquestionável no futebol mundial.