Cristiano Ronaldo mantém foco em Portugal, mas fala sobre aposentadoria: 'não vou avisar'

Em início de temporada pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo segue com os olhos voltados para a Seleção Portuguesa. Aos 39 anos, o craque se prepara para os próximos compromissos de Portugal na Liga das Nações, com jogos contra a Croácia e a Escócia, em setembro. Durante uma entrevista ao canal NOW, o capitão português reafirmou sua vontade de continuar ajudando a seleção e abordou o delicado tema da aposentadoria.

"Neste momento, o que quero é poder ajudar a Seleção. Tenho um orgulho imenso em representar as nossas cores, é um sonho. Por isso, quando deixar a Seleção não vou avisar a ninguém antes. Será uma decisão muito espontânea da minha parte, mas muito pensada também", declarou Ronaldo.

Após a disputa da Euro 2024, especulações sobre o fim da trajetória de Ronaldo na seleção nacional ganharam força. No entanto, o camisa 7 mantém-se à disposição do técnico Roberto Martínez, que anunciará a lista de convocados para os próximos confrontos na próxima sexta-feira. Enquanto a aposentadoria da seleção ainda não se concretiza, o craque já visualiza seus planos para o futuro.

"Na minha mente, neste momento, não passa a ideia de ser treinador de nenhuma equipe. Não vejo o meu futuro passando por aí. Me vejo fazendo outras coisas, fora do futebol, mas o futuro só Deus sabe", afirmou Cristiano, deixando claro que sua jornada no futebol não se estenderá ao banco de reservas.