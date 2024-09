Cristiano Ronaldo não descarta participar da Copa do Mundo de 2026 e pode quebrar recorde

Maior nome da história da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo terminou a Eurocopa deste ano sob fortes críticas da imprensa e dos torcedores do seu país. Mesmo assim, o atacante do Al-Nassr não descarta a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo, em 2026. Se realizar o feito, pode se tornar o primeiro jogador a disputar seis Mundiais - ele ainda tem a "concorrência" com Lionel Messi, que também pode realizar o feito.

CR7 disputou todos os Mundiais entre 2006, na Alemanha, e 2022, no Catar. São 22 partidas disputadas com a camisa da seleção portuguesa. Na Eurocopa, passou em branco e foi eliminado com Portugal nas quartas de final, diante da França. "Nunca passou pela minha cabeça (encerrar a carreira por Portugal). Pelo contrário, me deu mais motivos para continuar, para ser sincero", afirmou o craque português em entrevista coletiva.

"Agora eu me sinto em forma. Quase em forma. Não posso responder à pergunta sobre 2026 porque vivo o presente e aprecio o momento E o timing é bom. Vamos começar um novo teste na Liga das Nações e viver isso é muito positivo. Estou muito feliz por estar na seleção novamente. Até 2026, há muita história no meio. Eu não sei o que vai acontecer", disse o atacante.

Na última temporada, Cristiano Ronaldo marcou 35 gols em 31 jogos pelo Campeonato Saudita. Mesmo assim, foi alvo de críticas pela atuação pela seleção portuguesa. Uma eventual participação em 2026, no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, faria o atacante superar de Antonio Carbajal, Lotthar Matthaus e Rafael Márquez, que entraram em campo em cinco Copas.

Na última semana, Cristiano Ronaldo foi homenageado durante sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões, ao lado de Gianluigi Buffon, como maior artilheiro da história da competição. "As nossas vidas são memórias, portanto tenho boas memórias. Não digo que possa voltar (a disputar a Champions League), mas nunca se sabe, vamos ver o que o futuro traz".

O atacante português, assim como Messi, já disputou cinco Mundiais. Ambos não confirmaram presença em 2026 e têm expectativas dos torcedores sobre essa decisão. Atual campeão mundial, o camisa 10 da Argentina manteve um discurso semelhante ao de CR7: vai depender de sua condição e forma física, e como irá chegar a 2026.

"Depende de como me sentir, de como estarei fisicamente e de ser realista comigo mesmo. E saber se estou à altura de poder competir e ajudar os companheiros. Ainda falta muito... falta 'muito e pouco', porque passa rápido, mas tem um tempo e não sei como vou estar", disse, em entrevista ao site argentino Infobae.