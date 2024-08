Cristiano Ronaldo lança canal no Youtube e atinge 3 milhões de inscritos em menos de 5h

O ídolo e craque português, Cristiano Ronaldo, anunciou na manhã desta quarta-feira (21) a criação do seu primeiro canal no YouTube, chamado “UR - Cristiano”.

Em um vídeo de apresentação, Cristiano conversa com sua esposa, Georgina Rodríguez, e afirma que a criação do canal é a realização de um sonho que surgiu há alguns anos. Ele expressa sua felicidade e entusiasmo com o novo projeto, que pretende aproximá-lo ainda mais dos fãs.

"A minha esposa foi a primeira pessoa que pensei em convidar para dar início ao meu canal. Este é um projeto que pensamos há muitos anos, mas só agora surgiu a oportunidade. Estou muito feliz e entusiasmado. Essa é uma forma de estar mais perto dos meus fãs e do mundo do futebol", disse Cristiano.

Apesar de ser a pessoa mais seguida nas redes sociais, com mais de 900 milhões de seguidores, o jogador não tinha canais oficiais no YouTube e TikTok, devido ao seu potencial de "bugar" as plataformas com seus números astronômicos de visualizações.

O canal teve um crescimento explosivo logo após o lançamento, alcançando mais de 1 milhão inscritos em menos de duas horas. Os vídeos já publicados incluem reações de Ronaldo a seus melhores gols na Champions League, um desafio de falta com seu filho Cristiano Jr., e um vídeo de apresentação com Georgina. O canal também contará com entrevistas de Ronaldo com diversos convidados, abordando temas variados.