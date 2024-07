Após chorar por pênalti perdido, Cristiano Ronaldo confirma que faz a última Euro da carreira

O ídolo português Cristiano Ronaldo foi protagonista do jogo entre Portugal e Eslovênia na Euro 2024. O protagonismo não foi por conta da atuação, mas, por causa do choro depois de perder um pênalti na prorrogação. Após a partida, o jogador falou sobre o episódio e afirmou que esta é a última Eurocopa.

"É sem dúvida a minha última Euro. Mas não fico emocionado por isso, fico emocionado por tudo o que implica o futebol. Pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, pelo entusiasmo de ver os meus apoiadores, a minha família, o carinho que as pessoas têm por mim. Não é por deixar o futebol, porque se deixar, o que falta eu fazer mais ou ganhar mais? Não se vai resumir a mais um ponto ou menos um ponto. Alegrar as pessoas é o que mais me motiva", declarou CR7.

Cristiano Ronaldo tem 39 anos. Além dos títulos e gols, o português é reconhecido pela longevidade no esporte. Esta é a sexta Eurocopa do atacante. No entanto, a fase é outra completamente diferente do início.

Em quatro jogos, o principal astro da seleção portuguesa ainda não marcou. O pênalti na prorrogação contra a Eslovênia iria acabar com a seca e poderia selar a classificação da equipe.

Segundo o craque, o momento foi sensível para ele, pois era único. Além disso, Ronaldo afirmou que pensou nos torcedores que confiavam e torciam por ele.

“Fico emocionado porque são momentos únicos, que eu não consigo expressar em palavras. Os fãs estão sempre conosco e principalmente comigo, fico muito feliz por isso”, afirmou o jogador que voltou para o jogo e foi o primeiro batedor na decisão por pênaltis.

"Vamos ter um jogo difícil agora contra a França, que é uma das favoritas a ganhar. Mas vamos para a guerra, a equipe está bem e eu vou dar sempre o meu melhor com esta camisa. Errei o pênalti, mas quis ser o primeiro a bater [na decisão por pênaltis], porque temos que assumir a responsabilidade. Nunca tive medo de enfrentar as coisas de sempre", concluiu.

França e Portugal se enfrentam nas quartas de final da Euro na próxima sexta-feira (5), em Hamburgo, às 16h. O vencedor vai para a semifinal contra Alemanha ou Espanha.