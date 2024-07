Cristiano Ronaldo perde pênalti, chora, mas Portugal bate a Eslovênia e avança na Euro 2024

Portugal enfrentou uma partida tensa, com Cristiano Ronaldo vivendo uma noite cheia de emoções, mas conseguiu vencer a Eslovênia por 3 a 0 nos pênaltis e avançou às quartas de final da Eurocopa nesta segunda-feira (1°). O confronto terminou em 0 a 0 durante o tempo normal e a prorrogação.

O grande herói da noite em Frankfurt foi o goleiro Diogo Costa. O arqueiro português defendeu as cobranças de Ilicic, Balkovec e Verbic, garantindo a classificação de Portugal. No final da prorrogação, ele já havia feito uma defesa espetacular após um erro do zagueiro Pepe.

Cristiano Ronaldo passou por uma montanha-russa emocional durante a partida. Nervoso com os erros do primeiro tempo, o astro português chegou às lágrimas na prorrogação após ter um pênalti defendido por Oblak. No entanto, na decisão por pênaltis, ele converteu sua cobrança e pediu desculpas à torcida.

Portugal agora se prepara para enfrentar a França nas quartas de final da Eurocopa. O duelo acontecerá na próxima sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Volkspark Stadium.

O jogo

Portugal e Eslovênia travaram um duro duelo pelas oitavas da Euro 2024 (MICHAEL PROBST/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

No primeiro tempo, Portugal dominou, mas terminou com Cristiano Ronaldo frustrado e uma bola na trave. A seleção portuguesa controlou a posse de bola e pressionou no ataque, mas não conseguiu superar o goleiro Oblak. A chance mais clara foi de João Palhinha, que acertou a trave. A Eslovênia, por sua vez, jogou de forma recuada e só ameaçou nos minutos finais com contra-ataques, sem causar muito perigo.

Na segunda etapa, a estratégia defensiva da Eslovênia continuou eficaz. Portugal não encontrou maneiras de superar o bloqueio adversário e só criou perigo em cobranças de falta e uma chance com Cristiano Ronaldo. O técnico Roberto Martínez fez substituições, mas o efeito foi mínimo, levando o jogo para a prorrogação.

As lágrimas do ídolo

Cristiano Ronaldo chora após ter perdido pênalti na prorrogação (PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A prorrogação foi marcada por um pênalti perdido, o choro de Cristiano Ronaldo e uma defesa milagrosa de Diogo Costa. No primeiro tempo, Cristiano teve a chance de abrir o placar, mas Oblak defendeu o pênalti, levando o astro português às lágrimas no intervalo, sendo consolado pelos companheiros. No segundo tempo, a Eslovênia quase conseguiu a classificação com Sesko, mas Diogo Costa fez uma defesa impressionante após um erro de Pepe.

Nos pênaltis, a estrela de Diogo Costa brilhou. O goleiro português defendeu todas as três cobranças eslovenas, enquanto Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva converteram suas batidas, garantindo a vaga nas quartas de final.