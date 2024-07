França vence Bélgica e vai às quartas de final da Eurocopa

A França se classificou para as quartas de final da Eurocopa ao vencer a Bélgica por 1 a 0 nesta segunda-feira (1º), em Düsseldorf.

Em um jogo muito truncado, o atacante Randal Kolo Muani fez o gol da vitória dos 'Bleus' na reta final com um chute que desviou no zagueiro belga Jan Vertonghen antes de entrar (85’). Kolo Muani começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar de Marcus Thuram, que assim como todo o ataque francês se mostrou muito ineficaz.

A única finalização da França em direção ao gol no primeiro tempo tinha sido uma cabeçada de Thuram que o goleiro Koen Casteels defendeu (34'). Depois, Aurélien Tchouaméni tentou dois chutes de longe que não levaram perigo.

Na segunda etapa, Tchouaméni arriscou mais uma vez e Casteels espalmou. Kylian Mbappé, em uma de suas poucas ações de destaque no jogo, bateu de direita e mandou por cima do gol (53').

Mesmo pouco inspirada, a Bélgica teve as melhores chances. O goleiro Mike Maignan salvou com o pé uma cobrança de falta de Kevin de Bruyne (24') e fez grande defesa em chute de Romelu Lukaku (70').

Pouco antes, Yannick Carrasco recebeu de De Bruyne e foi travado por Theo Hernández na hora de finalizar (61'). Como aconteceu na Copa de 2018, a Bélgica é eliminada pela França pelo placar mínimo.

Nas quartas-de-final, a França vai encarar Romênia ou Holanda.