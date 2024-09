Argentina derrota Chile e confirma liderança absoluta das Eliminatórias Sul-Americanas

Mesmo sem Messi e Di Maria, a Argentina confirmou a condição de líder absoluta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, ao derrotar o Chile, por 3 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A atual seleção campeã do mundo alcançou os 18 pontos, em sete partidas, enquanto o Chile segue com apenas cinco na nona colocação.

Como esperado, a Argentina começou pressionando o Chie em seu campo de defesa. Julián Álvarez levou perigo aos dois minutos. Aos 9, boa jogada de Molina, Julián Álvarez e De Paul.

Aos dez, nova finalização de Julián Álvarez. O Chile só foi conseguir 'respirar' a partir dos 15 minutos, quando passou a adiantar a marcação. Mas o entrosamento do time argentino mais uma vez foi destaque.

A intenção chilena de equiparar a disputa logo se mostrou falha e os argentinos voltaram a criar boas oportunidades com De Paul e Nico González. O goleiro chileno Arias apareceu bem.

Os últimos 15 minutos da primeira etapa foram mais disputados. E por pouco o Chile não terminou a primeira parte da partida em vantagem no placar. Aos 45 minutos, Isla cruzou e Catalán cabeceou na trave de Martínez.

Depois de forçar tanto as jogadas pelo lado direito do campo na primeira etapa, a Argentina conseguiu abrir o placar com a mesma tática logo aos dois minutos do segundo tempo. Julián Álvarez cruzou, Lautaro Martinez deixou a bola passar e Mac Allister completou de primeira: 1 a 0.

Com a vantagem, a torcida presente no Monumental de Nuñez passou a gritar "olé" e abusou da troca de passes, enquanto os chilenos pareciam ter sentido muito o gol sofrido.

A disputa ficou muito física, com a bola ficando mais entre as intermediárias. Poucas chances reais de gol e superioridade dos setores defensivos. Mas ainda houve tempo para um golaço Julián Álvarez, aos 38 minutos, ampliando a vantagem argentina.

E tinha mais. Dybala, que havia entrado aos 33 minutos do segundo tempo no lugar de Mac Allister, também acertou forte chute para fazer o terceiro gol argentino e garantir mais três pontos na tabela.

GOLEADA BOLIVIANA

A Bolívia aproveitou bem os efeitos dos 4.150 metros de altitude de El Alto, nesta quinta-feira, para golear a Venezuela, por 4 a 0. Com o resultado, a seleção boliviana chegou aos seis pontos, em sétimo lugar, enquanto a venezuelana permanece com nove, em quarto.

A Bolívia não demorou para abrir o placar, após forte pressão. Aos 13 minutos, Ramiro Vaca experimentou de longe e acetou um belo chute para fazer 1 a 0.

Com chutes de longe a Venezuela atacou, mas parou nas boas defesas do goleiro Lampe. Ainda no primeiro tempo, aos 50 minutos, Algarañaz aumentou a vantagem, ao converter uma penalidade máxima.

No segundo tempo, Miguelito, jogador do Santos, fez o terceiro da Bolívia logo aos 42 segundos. enquanto o gol derradeiro saiu aos 44 minutos, com Monteiro, após bela jogada de todo o ataque boliviano, diante da cansada zaga venezuelana.