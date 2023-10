Presidente da Fifa confirma Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a Arábia Saudita vai receber a Copa do Mundo de 2034. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (31), após o país árabe se tornar o único candidato para receber a competição, que começa daqui a 11 anos.

"O MAIOR SHOW DA TERRA será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo FIFA serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034", publicou Infantino.

A Fifa ainda decidirá oficialmente sobre o torneio no próximo congresso da entidade, que ocorre em maio do ano que vem. No entanto, não há concorrência para a realização do Mundial de 2034. A única nação que cogitou receber o torneio, a Austrália, mas se retirou do processo.

A partir da Copa do Mundo de 2026, o torneio passará a contar com 48 seleções, que serão divididos em 12 grupos de quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, os 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final.