Argentina, França e Brasil lideram top 3 do ranking mundial divulgado pela Fifa

Foi divulgado, nesta quinta-feira (26), o ranking mundial da Fifa atualizado após novas contagens de partidas eliminatórias e amistosos disputados no mês de outubro. Na lista, a Argentina segue na primeira posição, acompanhada da França (2°) e Brasil (3°), respectivamente.

Entre as mudanças no top 10 desde a divulgação anterior, no fim de setembro, estão as posições de Portugal, que subiu de 8° lugar para 6°, e Espanha, que ganhou duas colocações (8°). Todas as seleções subiram duas posições, enquanto a Croácia (10°) desceu quatro lugares.

Após o empate do Brasil com a Venezuela, por 1 a 1, a equipe comandada por Fernando Batista voltou ao top 50. Holanda permanece no 7° posto desde a lista apurada no mês passado.

Ao todo, cerca de 165 partidas foram contabilizadas pela entidade para a atualização do ranking, que deve ser divulgado novamente no final de novembro, próximo da última Data Fifa da temporada.

Veja o Top 10 do ranking mundial da Fifa

1- Argentina - 1861.2 pontos.

2- França - 1853.1 pontos.

3- Brasil - 1812.2 pontos.

4- Inglaterra - 1807.8 pontos.

5- Bélgica - 1793.7 pontos.

6- Portugal - 1739.8 pontos.

7- Holanda - 1739.2 pontos.

8- Espanha - 1725.9 pontos.

9- Itália - 1717.8 pontos.

10- Croácia - 1711.8 pontos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)