Joaquim Batista, um garoto de nove anos, natural da capital paraense, já tem grande amor pelo skate. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou sobre sua paixão pelo esporte e suas conquistas.

Joaquim descreve o skate como uma maneira de se divertir e se sentir feliz com seus amigos. Ele menciona que há dias de treino intenso, mas também dias de brincadeira e diversão. Quando está nas pistas ou na rua com os amigos, ele sente descontração e alegria.

Joaquim Batista, o pequeno skatista de Belém que sonha grande no esporte (Foto: Arquivo Pessoal) (Foto: Arquivo Pessoal)

Em 2022 e 2023, Joaquim conseguiu excelentes resultados no circuito paraense, onde foi campeão em algumas etapas e campeonatos de bairro. Ele admite que lidar com a vitória é mais fácil do que aceitar uma colocação ruim, mas usa isso como motivação para superar os obstáculos tanto na vida como nas competições.

No ano de 2022, Joaquim teve a oportunidade de participar do Campeonato Brasileiro de Skate Street, em Cascavel, Paraná, e classificou novamente para o “Brasileirinho”, chamado carinhosamente, que acontecerá neste ano, em Belém. Ele e sua família observaram que, embora haja mais pistas e lugares para praticar o esporte, Belém ainda precisa de lugares cobertos, mais seguros e escolinhas de skate com instrutores capacitados.

Neste mês de outubro, ele foi anunciado na Plural Skateboard, marca fundada pelo skatista profissional Adelmo Jr. 2024 reserva ainda mais novidades para o esqueitista, como viagens e participações em eventos.

Joaquim Batista nasceu com o skate em seus pés, de acordo com seus pais. Seu pai é sua maior referência no esporte, sendo também seu treinador e parceiro de skate. Para Joaquim, seu maior objetivo é ser feliz e poder andar de skate por muito tempo, e qualquer resultado em competições ou patrocínios é visto como uma consequência do amor dedicado ao esporte.

Joaquim finaliza a entrevista com uma frase de um grande amigo dele, Gustavo Vidal: "Não temos compromisso com a evolução, somente com a diversão". Com essa mentalidade, ele pretende continuar se divertindo e evoluindo em sua jornada no skate.

