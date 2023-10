11ª edição da Corrida do Aço acontece neste domingo (29), em Marabá

No próximo domingo (29), corredores amadores e profissionais saem às ruas de Marabá, no sudeste do Pará, para mais uma Corrida do Aço. Em 2023, o evento, realizado pela siderúrgica Sinobras, chega à 11ª edição e já faz parte do calendário esportivo do Estado. A novidade deste ano é que o número de participantes aumentou de 700 para 1.000 atletas no total, sendo 850 corredores e 150 para a caminhada.

As inscrições foram encerradas no último dia 3 de outubro e a entrega dos kits começou hoje (25) para colaboradores Sinobras na própria sede da empresa. Já a comunidade externa pode retirar os kits nos dias 27 e 28 de outubro, no Partage Shopping Marabá, de 10h às 22h, em uma sala no Piso L2. No kit, cada atleta receberá uma camisa, um squeeze, uma mochila e um número de peito, com chip.

A largada está prevista para as 6h30, na Praça São Félix de Valois, no núcleo Marabá Pioneira, em frente a Orla Sebastião Miranda. Os percursos são de sete quilômetros para a corrida e três quilômetros para a caminhada. Durante todo o percurso, os participantes terão à disposição três pontos de hidratação, além de carro de som com animador para a caminhada, apoio de 50 homens do Exército para orientar o percurso até a chegada, onde será oferecido um café da manhã.

Outra novidade deste ano é a criação da categoria Pessoa com Deficiência (PCD), para cadeirantes, deficientes visuais e deficientes intelectuais. A premiação será um mini troféu, contemplando 18 pessoas no total, tanto no masculino quanto no feminino.

Serão premiadas quatro categorias: Geral (Comunidade e Sinobras), Faixa Etária, Pessoa com Deficiência (PCD) e Equipe (Comunidade e Sinobras). O montante das premiações passa dos R$8 mil e será distribuído para um total de 60 corredores individuais e duas equipes. O valor da premiação das equipes também aumentou, de R$500,00 para R$1.000,00. Já a premiação da classificação Geral da corrida (Masculino e Feminino) será troféu, medalha e premiação de R$800,00 para o primeiro colocado, R$500,00 para o segundo e R$300,00 para o terceiro.