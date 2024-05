Jornalistas paraenses lamentam a morte do narrador esportivo Silvio Luiz: 'Estilo único'

"Um estilo único e um quebrador de padrões". Foi assim que o colunista do jornal OLiberal Carlos Ferreira definiu o narrador Silvio Luiz, que faleceu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. O jornalista marcou as transmissões da TV brasileira e era considerado um dos maiores narradores do país. Com a voz marcante e jeito irreverente, Silvio deixou um legado que dificilmente será esquecido.

Carlos Ferreiras é um dos principais nomes da cobertura esportiva no Pará. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o jornalista contou que teve apenas um contato presencialmente com Silvio Luiz, mas, destacou a trajetória e importância do narrador na transmissão do futebol brasileiro.

VEJA MAIS

"A percepção é de uma figura excêntrica, singular, de um estilo único e um quebrador de padrões. Ele quebrava padrões ao microfone e ele quebrava padrões na sua maneira de ser também", destacou o jornalista paraense.

Silvio Luiz tinha um jeito próprio de narração e, por conta disso, conquistou milhares de fãs ao longo da sua carreira. Com os bordões como "olho no lanceeeee", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta" dava um toque especial nas transmissões que marcavam os telespectadores.

"[Ele tinha] uma narração com expressões muito próprias. Agradável, que a gente se divertia ao mesmo tempo que curtia o jogo. O Silvio deixou alguns bordões. Era uma figura da narração esportiva que necessariamente tinha que marcar época, como marcou. Mesmo ao lado superestrelas, como Luciano do Valle, que foi o Pelé da narração esportiva na televisão, ele se destacava, se impunha, tinha o espaço dele, justamente pelos seus diferenciais", afirmou Carlos Ferreira.

O jornalista trabalhou em rádios até chegar a televisão brasileira, onde ganhou destaque. Passou por emissoras como TV Globo, SBT, Bandeirantes e RedeTV!. Atuou em seis Copas do Mundo e nove Olimpíadas, além de ser uma das vozes dos jogos da Seleção Brasileira. Silvio Luiz também deu voz e emoção a partidas da dupla Re-Pa nas décadas passadas.

"O Silvio era o cara dos domingos das transmissões do Campeonato Italiano. Ele narrava os jogos dando um molho que ninguém jamais conseguiu fazer. Trabalhou até o último dia da sua vida. Estava na web e sempre com as mesmas tiradas. Difícil aparecer alguém com tanto humor no futebol que anda chato nos dias atuais", ressaltou o jornalista Abner Luiz.

Silvio Luiz foi internado foi inicialmente no dia 7 de abril, quando passou mal durante sua narração da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. O incidente ocorreu enquanto ele comandava a transmissão pela plataforma digital da Record, exigindo sua retirada do estúdio pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar de ter recebido alta em 30 de abril, o narrador retornou ao hospital no início de maio devido a complicações renais. No dia 14 do mesmo mês, foi necessário que fosse intubado na UTI e induzido ao coma pelos médicos, devido ao agravamento de seu estado de saúde.

O jornalista estava internado na UTI de um hospital no centro da capital paulista. A causa ainda não foi oficialmente divulgada.