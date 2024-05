Quadro de Saúde de Silvio Luiz apresentava instabilidade desde abril; entenda

O quadro de saúde do narrador, Silvio Luiz, não era um dos melhores e estava passando por complicações desde o dia sete de abril de 2024, quando passou mal durante a transmissão do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, vencida pelo time alviverde.

Silvio Luiz fazia parte do grupo de transmissão online do Campeonato Paulista no Portal R7, da Record. No domingo, Silvio narrou normalmente boa parte do confronto entre Palmeiras e Santos, mas aos 25min do segundo tempo, os comentaristas informaram para a produção da live que o narrador não se sentia bem.

A equipe congelou a imagem para atender o narrador, e a dupla de comentaristas falaram que Silvio tinha ido apenas "tomar um arzinho” e descansar para voltar depois. Quando a transmissão retornou com as imagens ao vivo, Silvio Luiz já não estava mais no estúdio, e os comentaristas Bola e Carioca comandaram o fim do jogo.

Na época, a notícia foi dada pelo seu amigo de profissão, Cleber Machado, dois dias depois, enquanto narrava o jogo d Real Madrid e Manchester City pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Esse 'olho no lance' é um abraço e beijo carinhoso para Silvio Luiz, que teve um problema de saúde e está internado em um hospital. Logo ele vai se recuperar para a gente ficar brincando 'pelas barbas do profeta' ", disse Cléber Machado.