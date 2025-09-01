Jogadores brasileiros estão entre os mais caros do mercado do futebol internacional; veja os nomes Atletas nascidos no Brasil estão entre os nomes mais caros das transferênciase movimentam bilhões de reais; lista inclui clubes como Chelsea, Manchester United, Flamengo e Botafogo Hannah Franco 01.09.25 22h12 Quem são os brasileiros mais caros do futebol em 2025? Veja a lista das maiores transferências (Cesar Greco/Palmeiras) A janela de transferências do mercado europeu chegou ao fim nesta segunda-feira (1º), e os jogadores brasileiros mais uma vez estiveram entre os protagonistas. Ao todo, atletas nascidos no Brasil movimentaram bilhões de reais em negociações que envolvem algumas das principais ligas do mundo. De jovens promessas a nomes consolidados no futebol internacional, a presença brasileira foi marcante em quase todas as grandes movimentações desta janela. O levantamento, feito pela CNN, mostra que o Brasil segue como uma das maiores vitrines de talentos do futebol global. VEJA MAIS Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja o ranking O craque português faturou cerca de R$ 1,3 bilhão em 2023; Neymar aparece em 6º lugar Estêvão e mais dois brasileiros estão entre os sub-20 mais promissores do mundo; veja lista O atacante ex-Palmeiras tem sido destaque do Chelsea desde que chegou à Inglaterra Entre as principais transferências estão nomes como Matheus Cunha, que trocou o Wolverhampton pelo Manchester United por cerca de R$ 473 milhões, e João Pedro, contratado pelo Chelsea por R$ 406 milhões. Até clubes brasileiros aparecem na lista, como Flamengo e Botafogo, que investiram alto para repatriar jogadores do exterior. Confira os brasileiros que mais movimentaram dinheiro nesta janela. Top transferências de brasileiros no mercado da bola Matheus Cunha – do Wolves para o Manchester United 💰 €74,2 milhões (R$ 473 milhões) João Pedro – do Brighton para o Chelsea 💰 €63,7 milhões (R$ 406 milhões) Kevin – do Shakhtar Donetsk para o Fulham 💰 €40 milhões (R$ 255 milhões) Estêvão – do Palmeiras para o Chelsea 💰 €34 milhões (R$ 216 milhões) Igor Paixão – do Feyenoord para o Marseille 💰 €30 milhões (R$ 191 milhões) Gerson – do Flamengo para o Zenit 💰 €25 milhões (R$ 159 milhões) Wesley – do Flamengo para a Roma 💰 €25 milhões (R$ 159 milhões) Danilo – do Nottingham Forest para o Botafogo 💰 €23 milhões (R$ 146 milhões) Luis Henrique – do Marseille para a Inter de Milão 💰 €23 milhões (R$ 146 milhões) Antony – do Manchester United para o Real Betis 💰 €22 milhões (R$ 140 milhões) Samuel Lino – do Atlético de Madrid para o Flamengo 💰 €22 milhões (R$ 140 milhões) Com a chegada da temporada 2024/2025, a expectativa é que esses atletas tenham impacto imediato em seus novos clubes. Com a chegada da temporada 2024/2025, a expectativa é que esses atletas tenham impacto imediato em seus novos clubes. A performance deles poderá influenciar não apenas os resultados em campo, mas também novos movimentos no mercado do futebol. 