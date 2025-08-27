Capa Jornal Amazônia
Estêvão e mais dois brasileiros estão entre os sub-20 mais promissores do mundo; veja lista

O atacante ex-Palmeiras tem sido destaque do Chelsea desde que chegou à Inglaterra

Estadão Conteúdo
fonte

Estevão, jogador do Palmeiras (César Greco/Palmeiras)

Estêvão é o brasileiro mais promissor do mundo, segundo ranking do Observatório do Futebol (CIES). O atacante do Chelsea está na quarta posição dentre os jogadores sub-20 com maior potencial da atualidade. Ele está acompanhado pelos compatriotas Rayan, do Vasco, e Pedrinho, do Zenit. Lamine Yamal, do Barcelona, lidera o levantamento.

Para chegar aos resultados, o CIES calcula a média entre dois valores: um índice de desempenho calculado a partir de dados de jogos e um índice de experiência, levando em consideração os minutos jogados, ponderados pelo nível esportivo das partidas em cada liga do mundo.

O atacante ex-Palmeiras tem sido destaque do Chelsea desde que chegou à Inglaterra, no início desta temporada. Nesta semana, foi eleito melhor jogador em campo na partida contra o West Ham. Também foi destaque da campanha de divulgação do novo uniforme da equipe para 2025/2026.

Rayan e Pedrinho aparecem no final do Top 20, na 18ª e 20ª posição, respectivamente. Na última rodada do Brasileirão, em duelo com o Corinthians, o atacante do Vasco chegou a ser criticado pelo técnico Fernando Diniz à beira do campo, que reclamou de erros do jogador ainda no primeiro tempo. Ele marcou um dos gols do clube cruzmaltino na derrota por 3 a 2, em São Januário.

Além dos brasileiros, Lamine Yamal, do Barcelona, lidera o estudo, seguido pelo companheiro de Barcelona, Pau Cubarsí, e Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain. Na quinta posição, logo atrás de Estêvão, aparece Franco Mastantuono, revelação do River Plate e recém vendido ao Real Madrid.

Confira o Top 20 completo do CIES:

Lamine Yamal (Barcelona) Pau Cubarsí (Barcelona) Warren Zaire-Emery (PSG) Estêvão (Chelsea) Franco Mastatuono (Real Madrid) Jorrel Hato (Chelsea) Roger Fernandes (Braga) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Geovany Quenda (Sporting) Elías Montiel (Pachuca) Givairo Read (Feyenoord) Jesús Rodríguez (Como) Mamadou Sarr (Strasbourg) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) Ethan Nwaneri (Arsenal) Andrija Maksimovic (RB Leipzig) Lucas Bergvall (Tottenham) Rayan Vitor (Vasco) Rodrigo Mora (Porto) Pedrinho (Zenit)

