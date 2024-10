Jogador do Corinthians leva 6 pontos na cabeça após entrada de Bruno Henrique; veja

O lateral-direito do Corinthians, Matheuzinho, sofreu um corte na cabeça e precisou levar seis pontos após ser atingido pelas travas da chuteira do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O lance ocorreu na metade do primeiro tempo, durante o empate em 0 a 0 entre as equipes, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.

O lance resultou na expulsão de Bruno Henrique, que recebeu cartão vermelho do árbitro Anderson Daronco. Após o acidente, Matheuzinho foi substituído por Giovane. Em suas redes sociais, o lateral expressou seu apoio ao time e a determinação de continuar lutando, destacando que "todo dia é dia de Corinthians".

“Hoje não foi dia de vitória, mas pra gente, todo dia é dia de Corinthians. Porque aqui o corre não é só na boa… o apoio é sempre! Quinta a Neo Química Arena vai tá lotada… e todo mundo pelo #Timão… porque aqui é assim, sempre”, escreveu o lateral.

Após o susto e os pontos levados, o jogador publicou um story no Instagram para tranquilizar os fãs e torcedores. Matheuzinho agradeceu pelas mensagens de apoio e pela preocupação demonstrada por todos: “Fala fiel, obrigado pelas mensagens de preocupação, estou bem!! Precisou de alguns pontos, mas seguimos... Quinta-feira tem mais”, escreveu.

Na mesma publicação, o lateral Matheuzinho comentou sobre a índole de Bruno Henrique, afirmando que compreende que o jogador não teve a intenção de causar o acidente.

“@b.henrique fica em paz meu irmão, sei que não foi na maldade, conheço sua índole”, completou.

Bruno Henrique também usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do lance e pediu desculpas ao lateral corintiano.

"A disputa sempre será leal Errei sim, mas não foi minha intenção e nunca será. Desculpa meu irmão @matheuzinhoo Sempre na torcida por você, você tá ligado tmj", escreveu .

(Imagem/Reprodução)

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com