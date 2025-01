Jogador do Corinthians é detido após atropelar e matar motociclista

Um dos destaques do Corinthians em 2024, o meia Rodrigo Garro se envolveu em um acidente fatal durante a madrugada deste sábado (4/1), na Argentina. A imprensa local divulgou que Garro teria atropelado e matado um motociclista na província de La Pampa.

O camisa 10 do Timão foi detido e prestou depoimento às autoridades durante a madrugada. Em seguida, ele foi liberado e está em casa com familiares.

O promotor responsável pelo caso, Francisco Cuenca, apontou que a vítima seria Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Ele conduzia uma moto quando se chocou com a caminhonete que Garro dirigia. O impacto entre o jogador e a vítima teria sido de frente, levando o motociclista a óbito na mesma hora.

Garro e a pessoa que o acompanhava no veículo não sofreram grandes ferimentos.

O caso está sendo analisado provisoriamente como “homicídio culposo”, até que haja uma análise completa dos exames realizados no local do acidente. Até o momento, uma quantidade de álcool teria sido detectada no organismo do jogador, mas as autoridades ainda trabalham para determinar o que exatamente aconteceu no local e qual o grau de culpa do jogador.