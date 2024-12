Casas de apostas que patrocinam Flamengo e Corinthians estão fora da lista aprovada pelo governo

Os patrocinadores principais do Corinthians e do Flamengo não aparecem na nova lista de casas de apostas liberadas pelo Governo Federal, divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF). A atualização foi feita nesta terça-feira (31), último dia do ano, e apresenta as empresas autorizadas a operar no Brasil a partir de 1º de janeiro.

No caso do Flamengo, a Pixbet não foi incluída na lista, apesar de ter sido mencionada na relação divulgada em outubro pelo SPA-MF. Situação semelhante ocorre com o Esportes da Sorte, que anteriormente havia conseguido uma permissão para operar na cidade do Rio de Janeiro por meio da Loterj, loteria estadual.

Ao todo, sete clubes da Série A do Campeonato Brasileiro possuem patrocínios de empresas de apostas que ficaram fora dessa nova relação aprovada pelo Governo Federal. Entre elas, o Esportes da Sorte, que também patrocina Bahia, Ceará e Grêmio. Outras empresas, como a Betstat, parceira do Vitória, e a Betvip, patrocinada do Sport, também não aparecem na lista atualizada.

Em resposta ao portal UOL, a Esportes da Sorte informou que obteve uma autorização da Loterj para operar por cinco anos, cumprindo os requisitos jurídicos, fiscais e trabalhistas necessários. A empresa também afirmou que sua licença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

"Diante desses fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, protegendo os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país" - declarou a Esportes da Sorte ao portal.

O Corinthians assinou contrato com o Esportes da Sorte em julho deste ano. Já o Flamengo, que tinha um vínculo prévio com a Pixbet, tornou-se empresa sua patrocinadora principal em maio, exibindo sua marca na parte central da camisa.