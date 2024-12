Luiz Henrique, do Botafogo, desbanca companheiros e é eleito o Rei da América

O atacante Luiz Henrique superou Messi e companhia e foi eleito o Rei da América. O título simbólico é concedido anualmente pelo jornal El País, do Uruguai, após votação. O jogador do Botafogo, que foi campeão da Libertadores, conseguiu 128 votos, o que representou 52% do total.

Na disputa, estavam os companheiros de equipe de Luiz Henrique Jefferson Savarino, que recebeu 28 votos, e Thiago Almada, que ficou com 15. Além deles, o campeão do mundo Lionel Messi, do Inter Miami, também estava na disputa, mas não superou o brasileiro.

O título já era aguardado, visto a temporada que o atacante fez. Após conquistar a Libertadores, o jogador fez uma tatuagem com a taça do torneio sul-americano e escreveu: 'Rei da América'.

O Botafogo ainda dominou a seleção "continental", com sete atletas e o treinador Artur Jorge. O goleiro John, o lateral Alex Telles, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Marlon Freitas, além dos atacantes Almada, Savarino e de Luiz Henrique foram os escolhidos para a melhor equipe. Fora do Fogão, o lateral Martirena, do Racing-ARG, o zagueiro Battaglia, do Atlético-MG, e os meias Quintero, do Racing, e Léo Fernandez, do Peñarol-URU, foram votados.

O técnico botafoguense também foi eleito o melhor da América, com 118 votos. O segundo colocado foi Gustavo Costas, do Racing, que foi escolhido por apenas 31 votantes.

Já no feminino, a "Rainha da América" foi a brasileira Gabi Zanotti, também campeã da Libertadores com o Corinthians. O clube paulista dominou a categoria, com o top 3 das melhores do continente.

Além de Zanotti, Gabi Portilho ficou em segundo e Vic Albuquerque em terceiro. Já a Rainha Marta, que atua no Orlando Pride, foi escolhida por 12 atletas.

Rainha da América

Gabi Zanotti (Corinthians) - 52 Gabi Portilho (Corinthians) - 21 Vic Albuquerque (Corinthians) - 18 Marta (Orlando Pride) - 12 Nayely Bolaños (Cuenca) - 5 Lorena (Grêmio) - 5 Priscila (Internacional) - 5

Rei da América

Luiz Henrique (Botafogo) - 128 Jefferson Savarino (Botafogo) - 28 Juanfer Quintero (Racing) - 17 Thiago Almada (Botafogo) - 15 Léo Fernandez (Peñarol) - 14 Lionel Messi (Inter Miami) - 14