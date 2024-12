Campeão brasileiro e da Libertadores, Artur Jorge deve deixar o Botafogo

O treinador Artur Jorge não deve ser o técnico do Botafogo em 2025. Campeão do Brasileirão e da Libertadores com o Glorioso, o comandante tem uma proposta do Al-Rayyan, do Catar, na mesa, segundo informações publicadas pela jornalista Aline Nastari, da TNT Sports Brasil. O contrato com o time catari estaria quase fechado.

No Fogão, Artur Jorge ainda tem contrato valido e, para sair, o clube do Catar terá que pagar uma multa de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões). Conforme as informações, havia o interesse do Botafogo de permanecer com o treinador.

A equipe havia mantido a base salarial e de bônus para o português e para a comissão técnica. No entanto, o time catari teria oferecido um salário maior ao técnico.

Após ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, o treinador e comissão técnica receberam um bônus de R$ 17,1 milhões, que estavam previstos no contrato. Em todas as entrevista que deu após o fim da temporada, o português se esquivou sobre a permanência no clube carioca e deixou o futuro em aberto.

Se a saída de Artur Jorge for confirmada, o Botafogo terá que correr atrás de um novo técnico para seguir com o projeto para 2025. No início da próxima temporada, o Fogão irá começar o estadual com a equipe do sub-20 e sub-23 e só a partir da sexta rodada é que o time principal, que se reapresentará dia 14 de janeiro, assume a competição.