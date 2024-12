Luiz Henrique desperta interessa da Fiorentina, que prepara oferta ao Botafogo

O atacante Luiz Henrique está na mira da Fiorentina, da Itália. O clube europeu consultou os representantes do jogador e se prepara para apresentar uma proposta oficial ao Botafogo. A notícia foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo ge.

Desde que assinou um contrato de cinco anos com o Botafogo no início de 2024, Luiz Henrique, camisa 7, disputou 55 partidas, marcou 12 gols e registrou cinco assistências. Nesse período, ajudou a equipe a conquistar títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Além do interesse da Fiorentina, o estafe do jogador recebeu uma sondagem do Barcelona ao longo da temporada, mas as negociações com o clube espanhol não voltaram.