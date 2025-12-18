Capa Jornal Amazônia
Já classificado, Campinas perde para o Al-Rayyan no Mundial

Equipe paulista é superada por 3 a 0 no Mangueirinho, mas segue para a semifinal contra o Perugia

Mesmo já classificado para as semifinais, o Campinas encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei com derrota. Na noite desta quinta-feira (18), no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, a equipe paulista foi superada pelo Al-Rayyan, da Arábia Saudita, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 31/29 e 25/20, pela terceira e última rodada do Grupo B.

No balanço final da chave, o resultado teve pouco impacto para o Campinas, que entrou em quadra com a vaga já assegurada no mata-mata. O Praia Clube terminou com três pontos após derrota para o Warta Zawiercie, enquanto os poloneses fecharam a fase como líderes do grupo, somando oito pontos. Na outra chave, Perugia, da Itália, e Osaka Bluteon, do Japão, também confirmaram presença nas semifinais. O Campinas volta à quadra no sábado (20), às 18h30, quando enfrenta o Perugia por uma vaga na decisão.

Dentro de quadra, o desempenho do time paulista ficou abaixo do esperado no primeiro set. O Al-Rayyan se mostrou mais consistente, abriu vantagem logo nos primeiros pontos e controlou a parcial até fechar em 25 a 18, sem grandes dificuldades.

O segundo set foi o mais equilibrado da partida. As equipes trocaram pontos durante toda a parcial, apostando em ataques mais seguros para evitar erros. O Campinas chegou a reagir nos momentos decisivos e até virou o placar, mas desperdiçou a chance de fechar o set. O Al-Rayyan aproveitou os set points e venceu por 31 a 29.

No terceiro set, o cenário voltou a favorecer os sauditas. O Campinas teve dificuldades na defesa e na virada de bola, permitindo que o adversário abrisse vantagem. Mesmo sem chances de classificação, o Al-Rayyan manteve o ritmo e confirmou a vitória ao fechar a parcial em 25 a 20, encerrando a participação das equipes na fase de grupos.

