Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026

Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa.

Caio Maia
fonte

Diego Macedo, zagueiro do Santa Rosa (Divulgação)

O Santa Rosa venceu o São Francisco por 1 a 0 na manhã desta quarta-feira (4), em Ipixuna do Pará, pela terceira rodada do Parazão de 2026. O único gol da partida foi marcado por Jonathan Chula, ainda na primeira etapa.

O forte calor em Ipixuna foi adversário das duas equipes, mas saíram dos pés da equipe do Santinha as principais chances de gol do jogo. A insistência foi recompensada na reta final do primeiro tempo, quando Jonathan Chula cabeceou para o gol a bola cruzada por Matheus Zanela e abriu o placar. O lance ainda contou com falha do goleiro do São Francisco, Gabriel Bubniack, que não saiu debaixo da meta.

Essa foi a primeira vitória do Santinha na competição, após vir de duas derrotas seguidas nas primeiras rodadas. O resultado alçou a equipe para a 7ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação, mas de forma momentânea. O clube ainda aguarda o encerramento da rodada, que terá mais cinco jogos, para saber qual será a real colocação.

Por outro lado, o São Francisco estacionou na terceira posição, com quatro pontos, atrás de Paysandu e Águia de Marabá, mas ainda pode perder até cinco posições no final da rodada, dependendo dos demais resultados.

O próximo compromisso das equipes será no domingo. Às 10h, o Santa Rosa encara o Bragantino, novamente em Ipixuna. Já o São Francisco recebe, em Belterra, o Cametá, às 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

parazão 2026

santa rosa x são francisco
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026

Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa.

04.02.26 12h43

Futebol

Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais

O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado

04.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.02.26 7h00

Copa Libertadores da América

The Strongest x Deportivo Táchira: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/02) pela Libertadores

The Strongest e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

03.02.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão

Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina

04.02.26 7h34

futebol

Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços

04.02.26 11h29

Futebol

Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão

Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense

04.02.26 7h30

futebol

Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio'

Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3)

04.02.26 10h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda