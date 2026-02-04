Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026 Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa. Caio Maia 04.02.26 12h43 Diego Macedo, zagueiro do Santa Rosa (Divulgação) O Santa Rosa venceu o São Francisco por 1 a 0 na manhã desta quarta-feira (4), em Ipixuna do Pará, pela terceira rodada do Parazão de 2026. O único gol da partida foi marcado por Jonathan Chula, ainda na primeira etapa. O forte calor em Ipixuna foi adversário das duas equipes, mas saíram dos pés da equipe do Santinha as principais chances de gol do jogo. A insistência foi recompensada na reta final do primeiro tempo, quando Jonathan Chula cabeceou para o gol a bola cruzada por Matheus Zanela e abriu o placar. O lance ainda contou com falha do goleiro do São Francisco, Gabriel Bubniack, que não saiu debaixo da meta. Essa foi a primeira vitória do Santinha na competição, após vir de duas derrotas seguidas nas primeiras rodadas. O resultado alçou a equipe para a 7ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação, mas de forma momentânea. O clube ainda aguarda o encerramento da rodada, que terá mais cinco jogos, para saber qual será a real colocação. Por outro lado, o São Francisco estacionou na terceira posição, com quatro pontos, atrás de Paysandu e Águia de Marabá, mas ainda pode perder até cinco posições no final da rodada, dependendo dos demais resultados. O próximo compromisso das equipes será no domingo. Às 10h, o Santa Rosa encara o Bragantino, novamente em Ipixuna. Já o São Francisco recebe, em Belterra, o Cametá, às 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia parazão 2026 santa rosa x são francisco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026 Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa. 04.02.26 12h43 Futebol Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado 04.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 Copa Libertadores da América The Strongest x Deportivo Táchira: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/02) pela Libertadores The Strongest e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32