O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro cai diante do Perugia e se despede do Mundial de Clubes

Time mineiro não fica entre os dois primeiros do Grupo B e está fora das semifinais

O Liberal
fonte

O Cruzeiro está eliminado do Mundial de Vôlei Masculino. (Reprodução / Volleyball World)

O Sada Cruzeiro deu adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei nesta quinta-feira (18). Atuando no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, a equipe comandada por Filipe Ferraz foi derrotada pelo Perugia, da Itália, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/21.

A derrota impediu o time mineiro de terminar entre os dois primeiros colocados do Grupo B, resultado necessário para avançar às semifinais da competição. Com isso, o Cruzeiro está eliminado ainda na fase de grupos.

Neste momento, a equipe brasileira ocupa a terceira colocação da chave, somando três pontos. No entanto, ainda existe a possibilidade de encerrar a participação na lanterna do grupo, caso o Swehly, da Líbia, vença o Osaka Bluteon, do Japão, por 3 sets a 0, no confronto marcado para 13h30 (horário de Brasília).

Presente em todas as edições do Mundial desde 2012 e dono de cinco títulos, o Sada Cruzeiro caiu precocemente pela terceira vez em sua história no torneio. As outras eliminações na fase de grupos ocorreram em 2018 e 2023.

Apesar do resultado final, a equipe de Belo Horizonte fez um jogo competitivo e dificultou a vida dos italianos em diversos momentos da partida, mantendo equilíbrio nas disputas de bola.

O grande diferencial do Perugia esteve no bloqueio, fundamento no qual os europeus anotaram 11 pontos, contra apenas dois do Cruzeiro. O saque também pesou a favor dos italianos, que marcaram quatro aces, enquanto os mineiros conseguiram um.

O ponteiro Semeniuk foi o principal nome do jogo, com 14 pontos. Pelo lado brasileiro, Openkoski terminou como o maior pontuador da equipe, com 13.

Com o resultado, Perugia e Osaka Bluteon confirmaram a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes.

