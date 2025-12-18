Cruzeiro cai diante do Perugia e se despede do Mundial de Clubes Time mineiro não fica entre os dois primeiros do Grupo B e está fora das semifinais O Liberal 18.12.25 19h01 O Cruzeiro está eliminado do Mundial de Vôlei Masculino. (Reprodução / Volleyball World) O Sada Cruzeiro deu adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei nesta quinta-feira (18). Atuando no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, a equipe comandada por Filipe Ferraz foi derrotada pelo Perugia, da Itália, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/21. A derrota impediu o time mineiro de terminar entre os dois primeiros colocados do Grupo B, resultado necessário para avançar às semifinais da competição. Com isso, o Cruzeiro está eliminado ainda na fase de grupos. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a terceira colocação da chave, somando três pontos. No entanto, ainda existe a possibilidade de encerrar a participação na lanterna do grupo, caso o Swehly, da Líbia, vença o Osaka Bluteon, do Japão, por 3 sets a 0, no confronto marcado para 13h30 (horário de Brasília). Presente em todas as edições do Mundial desde 2012 e dono de cinco títulos, o Sada Cruzeiro caiu precocemente pela terceira vez em sua história no torneio. As outras eliminações na fase de grupos ocorreram em 2018 e 2023. VEJA MAIS Praia Clube se despede do Mundial com derrota para o Warta Zawiercie Equipe mineira perde por 3 sets a 0 no Mangueirinho, enquanto os poloneses avançam às semifinais como líderes do Grupo B Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. Apesar do resultado final, a equipe de Belo Horizonte fez um jogo competitivo e dificultou a vida dos italianos em diversos momentos da partida, mantendo equilíbrio nas disputas de bola. O grande diferencial do Perugia esteve no bloqueio, fundamento no qual os europeus anotaram 11 pontos, contra apenas dois do Cruzeiro. O saque também pesou a favor dos italianos, que marcaram quatro aces, enquanto os mineiros conseguiram um. O ponteiro Semeniuk foi o principal nome do jogo, com 14 pontos. Pelo lado brasileiro, Openkoski terminou como o maior pontuador da equipe, com 13. Com o resultado, Perugia e Osaka Bluteon confirmaram a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mundial de vôlei masculino jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21