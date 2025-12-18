Praia Clube se despede do Mundial com derrota para o Warta Zawiercie

O Praia Clube deu adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025, após o gritante revés para o Warta Zawiercie. A partida foi disputada nesta quinta-feira (18), no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, e terminou com vitória da equipe polonesa por 3 sets a 0.

A vitória esmagadora levou o Zawiercie às semifinais na liderança do Grupo B. Já o time mineiro fechou a fase classificatória na terceira posição. Na próxima fase, os poloneses enfrentam o Osaka Bluteon, do Japão, em confronto marcado para sábado, dia 20.

A campanha do Praia no grupo terminou com um resultado positivo, diante do Al-Rayyan, e duas derrotas, contra o próprio Warta Zawiercie e o Vôlei Renata. A equipe paulista, inclusive, assegurou a vaga nas semifinais com o resultado desta partida.

O início do jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro set, com alternância constante no placar. A partir da metade da parcial, no entanto, o Warta Zawiercie passou a se impor, ganhou vantagem e conduziu o set até a vitória por 25 a 19. Pelo lado brasileiro, Paulo Vinícius se destacou ao marcar seis pontos, enquanto Russell começou a assumir o protagonismo ofensivo dos poloneses.

No segundo set, a superioridade do time europeu ficou evidente. Com saque agressivo e aproveitando falhas na defesa adversária, o Zawiercie construiu larga vantagem desde os primeiros ralis e fechou a parcial com um contundente 25 a 9. Kwolek foi o principal nome do set, anotando sete pontos.

A terceira parcial manteve o mesmo panorama. O Warta abriu vantagem logo no início e administrou o placar com tranquilidade. O Praia ainda tentou reagir nos momentos finais, mas não conseguiu encurtar a distância. O set terminou em 25 a 14, selando a vitória polonesa por 3 a 0. Russell foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos.