Praia Clube se despede do Mundial com derrota para o Warta Zawiercie Equipe mineira perde por 3 sets a 0 no Mangueirinho, enquanto os poloneses avançam às semifinais como líderes do Grupo B O Liberal 18.12.25 18h51 O Praia Clube foi eliminado do Mundial de Vôlei Masculino. (Divulgação/FIVB) O Praia Clube deu adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025, após o gritante revés para o Warta Zawiercie. A partida foi disputada nesta quinta-feira (18), no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, e terminou com vitória da equipe polonesa por 3 sets a 0. A vitória esmagadora levou o Zawiercie às semifinais na liderança do Grupo B. Já o time mineiro fechou a fase classificatória na terceira posição. Na próxima fase, os poloneses enfrentam o Osaka Bluteon, do Japão, em confronto marcado para sábado, dia 20. A campanha do Praia no grupo terminou com um resultado positivo, diante do Al-Rayyan, e duas derrotas, contra o próprio Warta Zawiercie e o Vôlei Renata. A equipe paulista, inclusive, assegurou a vaga nas semifinais com o resultado desta partida. VEJA MAIS Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade O início do jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro set, com alternância constante no placar. A partir da metade da parcial, no entanto, o Warta Zawiercie passou a se impor, ganhou vantagem e conduziu o set até a vitória por 25 a 19. Pelo lado brasileiro, Paulo Vinícius se destacou ao marcar seis pontos, enquanto Russell começou a assumir o protagonismo ofensivo dos poloneses. No segundo set, a superioridade do time europeu ficou evidente. Com saque agressivo e aproveitando falhas na defesa adversária, o Zawiercie construiu larga vantagem desde os primeiros ralis e fechou a parcial com um contundente 25 a 9. Kwolek foi o principal nome do set, anotando sete pontos. A terceira parcial manteve o mesmo panorama. O Warta abriu vantagem logo no início e administrou o placar com tranquilidade. O Praia ainda tentou reagir nos momentos finais, mas não conseguiu encurtar a distância. O set terminou em 25 a 14, selando a vitória polonesa por 3 a 0. Russell foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos.