Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Praia Clube se despede do Mundial com derrota para o Warta Zawiercie

Equipe mineira perde por 3 sets a 0 no Mangueirinho, enquanto os poloneses avançam às semifinais como líderes do Grupo B

O Liberal
fonte

O Praia Clube foi eliminado do Mundial de Vôlei Masculino. (Divulgação/FIVB)

O Praia Clube deu adeus ao Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025, após o gritante revés para o Warta Zawiercie. A partida foi disputada nesta quinta-feira (18), no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, e terminou com vitória da equipe polonesa por 3 sets a 0.

A vitória esmagadora levou o Zawiercie às semifinais na liderança do Grupo B. Já o time mineiro fechou a fase classificatória na terceira posição. Na próxima fase, os poloneses enfrentam o Osaka Bluteon, do Japão, em confronto marcado para sábado, dia 20.

A campanha do Praia no grupo terminou com um resultado positivo, diante do Al-Rayyan, e duas derrotas, contra o próprio Warta Zawiercie e o Vôlei Renata. A equipe paulista, inclusive, assegurou a vaga nas semifinais com o resultado desta partida.

VEJA MAIS

image Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei
Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos

image Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei
Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém.

image Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos
Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade

O início do jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro set, com alternância constante no placar. A partir da metade da parcial, no entanto, o Warta Zawiercie passou a se impor, ganhou vantagem e conduziu o set até a vitória por 25 a 19. Pelo lado brasileiro, Paulo Vinícius se destacou ao marcar seis pontos, enquanto Russell começou a assumir o protagonismo ofensivo dos poloneses.

No segundo set, a superioridade do time europeu ficou evidente. Com saque agressivo e aproveitando falhas na defesa adversária, o Zawiercie construiu larga vantagem desde os primeiros ralis e fechou a parcial com um contundente 25 a 9. Kwolek foi o principal nome do set, anotando sete pontos.

A terceira parcial manteve o mesmo panorama. O Warta abriu vantagem logo no início e administrou o placar com tranquilidade. O Praia ainda tentou reagir nos momentos finais, mas não conseguiu encurtar a distância. O set terminou em 25 a 14, selando a vitória polonesa por 3 a 0. Russell foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundial de vôlei

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

Futebol

Leão, faltam apenas duas semanas

18.12.25 10h34

FUTEBOL

Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório

18.12.25 9h50

FUTEBOL

Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B

Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026

18.12.25 9h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

FUTEBOL

Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório

18.12.25 9h50

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda