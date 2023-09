Irmão de Walewska diz que atleta escreveu carta e não apresentava sinais de depressão

O irmão da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, Wesley Oliveira, afirmou que no entendimento da família a atleta não apresentava quaisquer sinais que indicassem que ela estivesse deprimida. Walewska caiu do 17º andar do prédio em que morava, em São Paulo.

VEJA MAIS

Wesley contou ainda, em entrevista, que a última vez que viu a irmã foi há cerca de uma semana, quando ele completava aniversário.

“Não imaginava que seria a nossa despedida. Ela estava linda, maravilhosa, feliz. Não tinha nada que pudesse levantar alguma hipótese de depressão. Eu nunca vi a minha irmã estressada. Ela estava sempre feliz”, disse Wesley.

“Tenho fotos lindas, dela sorrindo no dia do meu aniversário. Uma felicidade, um dia maravilhoso, tudo perfeito, não tinha nada de errado. Ela escreveu uma carta para mim, que fica agora como uma linda lembrança”, completou Wesley.