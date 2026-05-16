Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações Hannah Franco 16.05.26 17h30 Internacional x Vasco disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo. Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Internacional e Vasco fazem um confronto direto por posições no meio da tabela do Brasileirão. O Cruzmaltino ocupa a oitava colocação, com 20 pontos, enquanto o Colorado aparece em 14º lugar, com 18 pontos. Na rodada anterior, o Internacional empatou por 2 a 2 com o Coritiba, enquanto o Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e chega embalado após também garantir classificação na Copa do Brasil. O time gaúcho está invicto há seis partidas, mas terá desfalques importantes na defesa. Já o Vasco também conta com ausências por suspensão, mas ganha reforços importantes para o duelo em Porto Alegre. VEJA MAIS Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios Internacional x Vasco: prováveis escalações Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Tchê Tchê e Hinestroza (Nuno Moreira); Puma Rodríguez (Adson), Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho. Arbitragem de Internacional x Vasco Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Ficha técnica de Internacional x Vasco Internacional x Vasco Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada Data: 16 de maio de 2026 (sábado) Horário: 18h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30