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Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão

Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

Hannah Franco

Internacional x Vasco disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Internacional e Vasco fazem um confronto direto por posições no meio da tabela do Brasileirão. O Cruzmaltino ocupa a oitava colocação, com 20 pontos, enquanto o Colorado aparece em 14º lugar, com 18 pontos.

Na rodada anterior, o Internacional empatou por 2 a 2 com o Coritiba, enquanto o Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e chega embalado após também garantir classificação na Copa do Brasil.

O time gaúcho está invicto há seis partidas, mas terá desfalques importantes na defesa. Já o Vasco também conta com ausências por suspensão, mas ganha reforços importantes para o duelo em Porto Alegre.

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Internacional x Vasco: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Tchê Tchê e Hinestroza (Nuno Moreira); Puma Rodríguez (Adson), Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem de Internacional x Vasco

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha técnica de Internacional x Vasco

Internacional x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

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