Homem confessa participação em atentado contra o ônibus com jogadores Fortaleza e é liberado

Um homem confessou na segunda-feira (26) sua participação no atentado contra o ônibus do Fortaleza-CE, após o jogo contra o Sport- PE, na Arena Pernambuco, no Recife, na última quarta-feira (21). O ataque com bombas planejado pela organizada do clube rival deixou cerca de seis jogadores feridos.

De acordo com a nota da Polícia Civil de Pernambuco, ele procurou o órgão público espontaneamente, acompanhado de um advogado. O homem confessou e foi liberado, pois não houve flagrante. “A Polícia Civil de Pernambuco informa que segue com as diligências de investigação do caso e está realizando oitivas de testemunhas e suspeitos. Ontem (26), um deles confessou participação na ação do dia 21/02/24 e continuam as investigações para a identificação dos demais envolvidos”, diz o comunicado.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), informou que iniciou as investigações no dia seguinte à partida, e que teria identificado suspeitos de participação no atentado.

A quantidade de pessoas ouvidas ou identificadas não foram informadas pelo órgão, mas estima-se que cerca de 80 a 100 pessoas participaram do ataque “premeditado”, segundo o Coronel Alexandre Tavares, coordenador do Grupo de Trabalho de Futebol, presente no ataque.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)