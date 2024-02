CBF e clubes do Brasil se manifestam após ataque ao ônibus do Fortaleza, em Recife

Um dia após o ataque ocorrido na saída da Arena Pernambuco, no qual torcedores do Sport agrediram a delegação do Fortaleza após o empate de 1 a 1 pela Copa do Nordeste na última quarta-feira (21), clubes de todo o país expressaram solidariedade ao Leão do Pici.

O Fortaleza emitiu uma nota oficial informando que o ônibus da delegação, que transportava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras, resultando em seis jogadores atingidos. A delegação foi rapidamente encaminhada ao hospital mais próximo de Recife.

Na quinta-feira (22), clubes renomados como o atual campeão brasileiro Palmeiras, o vencedor da Libertadores Fluminense e até mesmo o maior rival do Fortaleza, o Ceará, manifestaram apoio à equipe atacada.

Fluminense

Ceará

Palmeiras

O Sport Recife, responsável pelos atos condenáveis, também se pronunciou, repudiando veementemente a violência e destacando que tais atitudes não condizem com a conduta da torcida rubro-negra nem com os valores do clube. O Sport colocou-se à disposição para colaborar nas investigações.

Sport

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota lamentando o grave episódio e confiando nas autoridades para uma punição exemplar. A CBF encaminhou o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para as medidas cabíveis.

CBF

O Ministério Público do Estado do Ceará afirmou que tomará as providências necessárias para punir os responsáveis pelo atentado, em colaboração com o Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), que acompanhará as investigações.

A entidade também anunciou que acionará a CBF para que sejam aplicadas punições no âmbito da Justiça Desportiva ao Sport Club do Recife e às torcidas organizadas possivelmente envolvidas no ato de violência.