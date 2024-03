Já classificada para a próxima fase, Seleção Brasileira enfrenta o Panamá na Copa Ouro Feminina

Líder do grupo B, a Seleção Brasileira joga nesta madrugada de quarta-feira (28), às 0h15, contra o Panamá pela terceira "rodada" da Copa Ouro Feminina. Até o momento, o Brasil está com duas vitórias na competição, sobre Porto Rico e Colômbia, ambas por 1 a 0. Com isso, a equipe está com seis pontos e classificada para as quartas de final.

Em 2023, o Brasil encarou o Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina. Na ocasião, as adversárias foram goleadas por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto. No entanto, a campanha da Seleção no mundial foi decepcionante e a equipe foi eliminada na primeira fase.

VEJA MAIS

Contra o Panamá, o time irá cumprir tabela, mas a vitória é importante para se manter na liderança. Além disso, o treinador Arthur Elias disse que ainda espera uma evolução maior da Seleção durante a competição.

"A resposta que as jogadoras me deram, especialmente no primeiro tempo, foi muito boa. Nós temos aqui a missão de crescer ao longo da competição. Esse é o objetivo. O importante para a gente é se preparar. Então, estou muito satisfeito. Como eu falei no primeiro jogo (contra Porto Rico), que não foi tão interessante, vocês podem ver que há muita coisa que estávamos construindo, que tínhamos guardado também para fazer diferente hoje (contra a Colômbia)" declarou o técnico após a partida contra a Colômbia.

Enquanto as meninas do Brasil estão confortáveis, até o momento, na Copa Ouro, as panamenhas não. A equipe perdeu os dois primeiros jogos para a Colômbia e Porto Rico, com isso, o time precisa de uma vitória para manter as chances de classificação viva e torcer para não haver empate entre as outras duas adversárias.

Esta é a primeira competição do treinador Arthur Elias, que substituiu Pia Sundhage após a Copa do Mundo. A disputa ainda serve de preparação para os Jogos Olímpicos 2024, onde o Brasil busca o primeiro ouro da categoria.

O jogo entre Brasil e Panamá ocorre em San Diego, nos Estados Unidos, às 0h15, e é valido pela última "rodada" da primeira fase da Copa Ouro Feminina.