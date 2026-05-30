Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão Grêmio e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Série A hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 30.05.26 16h30 Grêmio e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Série A hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Divulgação/Corinthians) Grêmio x Corinthians disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 17h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view), a partir das 17h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Grêmio e Corinthians fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. As duas equipes somam 21 pontos e possuem campanhas idênticas, com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. O Tricolor aparece na 14ª posição por ter saldo de gols superior ao do Timão, que ocupa a 15ª colocação. Na última rodada do Brasileirão, ambos venceram em casa. O Grêmio bateu o Santos, enquanto o Corinthians superou o Atlético-MG. No meio da semana, porém, os dois clubes tiveram resultados frustrantes em competições continentais. O Tricolor terá de disputar a repescagem da Sul-Americana, enquanto o Timão, já classificado na Libertadores, encerrou a fase de grupos com derrota para o Platense. VEJA MAIS Libertadores 2026: veja os duelos sorteados das oitavas e o chaveamento até a final Corinthians libera atacante Lingard para resolver 'assuntos familiares' na Inglaterra O desfalque não é tão sentido pelo fato de Fernando Diniz querer dar ritmo de jogo e observar mais como Memphis e Yuri Alberto se entendem em campo Grêmio x Corinthians: prováveis escalações Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Noriega e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kaio César. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Grêmio x Corinthians Campeonato Brasileiro Série A Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 30 de maio de 2026, às 17h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01