Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão

Grêmio x Corinthians disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 17h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view), a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio e Corinthians fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. As duas equipes somam 21 pontos e possuem campanhas idênticas, com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. O Tricolor aparece na 14ª posição por ter saldo de gols superior ao do Timão, que ocupa a 15ª colocação.

Na última rodada do Brasileirão, ambos venceram em casa. O Grêmio bateu o Santos, enquanto o Corinthians superou o Atlético-MG. No meio da semana, porém, os dois clubes tiveram resultados frustrantes em competições continentais. O Tricolor terá de disputar a repescagem da Sul-Americana, enquanto o Timão, já classificado na Libertadores, encerrou a fase de grupos com derrota para o Platense.

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Grêmio x Corinthians: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Noriega e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kaio César. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 30 de maio de 2026, às 17h30