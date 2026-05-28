Corinthians libera atacante Lingard para resolver 'assuntos familiares' na Inglaterra O desfalque não é tão sentido pelo fato de Fernando Diniz querer dar ritmo de jogo e observar mais como Memphis e Yuri Alberto se entendem em campo Estadão Conteúdo 28.05.26 17h28 O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para a visita ao Grêmio, neste sábado, em jogo que antecede a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Jesse Lingard foi liberado pela diretoria e viajou à Inglaterra por causa de "assuntos familiares". Com o retorno de Memphis, quarta-feira, Lingard iniciou a partida diante do Platense na reserva, entrando somente já na reta final do segundo tempo na vaga de Rodrigo Garro. Agora, ele perde o duelo com o Grêmio, no qual uma igualdade afasta o risco de passar a pausa na zona de rebaixamento do Brasileirão. "O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro", informou o Corinthians. O desfalque não é tão sentido pelo fato de Fernando Diniz querer dar ritmo de jogo e observar mais como Memphis e Yuri Alberto se entendem em campo sob seu comando. Mas Lingard vinha caindo nas graças do torcedor e muitos corintianos já falavam em utilização do trio. Ocorre que o centroavante "se queimou" com as arquibancadas ao falar que vai sair após a Copa do Mundo e que já teria comunicado à diretoria alvinegra. Na derrota por 2 a 0 diante do Platense na Neo Química Arena, nesta quarta, as vaias ao camisa 9 foram grande. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Jesse Lingard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo 28.05.26 17h33 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08