West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

West Ham vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Nottingham Forest (X/ @WestHam)

West Ham x Tottenham disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo iniciará às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir West Ham x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, o Tottenham goleou o Burnley por 3 a 0, superou o Manchester City por 2 a 0 e perdeu para o Bournemouth por 1 a 0.

Já o West Ham passou por uma derrota de 3 a 0 para o Sunderland, outra de 5 a 1 para o Chelsea e uma vitória de 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.

West Ham x Tottenham: prováveis escalações

West Ham: Mads Hermansen; Walker-Peters, Kostas Mavropanos, Max Kilman e Diouf; Ward-Prowse e Tomás Soucek; Mateus Fernandes, Lucas Paquetá e Crys Summerville; Bowen. Técnico: Graham Potter.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Pape Sarr e Xavi Simons; Richarlison (Solanke). Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA
West Ham x Tottenham
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 13h30

