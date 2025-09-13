West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.09.25 12h30 West Ham vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Nottingham Forest (X/ @WestHam) West Ham x Tottenham disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo iniciará às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir West Ham x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas da Premier League, o Tottenham goleou o Burnley por 3 a 0, superou o Manchester City por 2 a 0 e perdeu para o Bournemouth por 1 a 0. Já o West Ham passou por uma derrota de 3 a 0 para o Sunderland, outra de 5 a 1 para o Chelsea e uma vitória de 3 a 0 sobre o Nottingham Forest. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida West Ham x Tottenham: prováveis escalações West Ham: Mads Hermansen; Walker-Peters, Kostas Mavropanos, Max Kilman e Diouf; Ward-Prowse e Tomás Soucek; Mateus Fernandes, Lucas Paquetá e Crys Summerville; Bowen. Técnico: Graham Potter. Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Pape Sarr e Xavi Simons; Richarlison (Solanke). Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA West Ham x Tottenham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave West Ham tottenham jogos de hoje Onde assistir COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.09.25 14h00 Campeonato Inglês West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 12h30 Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00