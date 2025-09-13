Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Bournemouth x Brighton disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bournemouth x Brighton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bournemouth perdeu para o Liverpool por 4 a 2, venceu o Wolverhampton por 1 a 0 e superou o Tottenham por esse mesmo placar.

Já o Brighton passou por um empate de 1 a 1 com o Fulham, uma derrota de 2 a 0 para o Everton e uma vitória de 2 a 1 sobre o Manchester City.

Bournemouth x Brighton: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Brighton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h