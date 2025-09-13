Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.09.25 10h00 Brighton vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Manchester City (X/ @OfficialBHAFC) Bournemouth x Brighton disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bournemouth x Brighton ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Bournemouth perdeu para o Liverpool por 4 a 2, venceu o Wolverhampton por 1 a 0 e superou o Tottenham por esse mesmo placar. Já o Brighton passou por um empate de 1 a 1 com o Fulham, uma derrota de 2 a 0 para o Everton e uma vitória de 2 a 1 sobre o Manchester City. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bournemouth x Brighton: prováveis escalações Bournemouth: Sem informações. Brighton: Sem informações. FICHA TÉCNICA Bournemouth x Brighton Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bournemouth Brighton jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Newcastle e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30