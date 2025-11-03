Sunderland x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pela Premier League

Sunderland x Everton disputam hoje, segunda-feira (03/11), pela 9° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sunderland x Everton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sunderland está em 7° lugar na Premier League e soma 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Everton ocupa a 15° posição com 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Sunderland x Everton: prováveis escalações

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Geertruida, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee.

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

FICHA TÉCNICA

Sunderland x Everton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 17h