Sunderland x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pela Premier League Sunderland e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.11.25 16h00 O Sunderland soma 6 pontos a mais que o Everton na Premier League (X/ @SunderlandAFC) Sunderland x Everton disputam hoje, segunda-feira (03/11), pela 9° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sunderland x Everton ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sunderland está em 7° lugar na Premier League e soma 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Everton ocupa a 15° posição com 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Oviedo x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/11) por La Liga Real Oviedo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Sunderland x Everton: prováveis escalações Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Geertruida, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee. Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry. FICHA TÉCNICA Sunderland x Everton Campeonato Inglês - Premier League Local: Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sunderland Everton Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Campeonato Brasileiro Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20) pelo Brasileirão Sport e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.07.25 16h30