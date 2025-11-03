Lazio x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pelo Campeonato Italiano

Lazio x Cagliari disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Cagliari ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 13° colocado da Série A e soma 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Cagliari ocupa a 14° posição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias.

VEJA MAIS

Lazio x Cagliari: prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Borrelli, Esposito.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Cagliari

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 16h45