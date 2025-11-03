Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Lazio x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pelo Campeonato Italiano

Lazio e Cagliari jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Lazio permaneceu invicto nas últimas 5 rodadas do Campeonato Italiano, enquanto o Cagliari não obteve vitórias no mesmo período. (X/ @OfficialSSLazio)

Lazio x Cagliari disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Cagliari ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 13° colocado da Série A e soma 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Cagliari ocupa a 14° posição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias.

Lazio x Cagliari: prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Borrelli, Esposito.

FICHA TÉCNICA
Lazio x Cagliari
Campeonato Italiano
Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 16h45

Campeonato Italiano

Lazio

Cagliari

jogos de hoje
Futebol
