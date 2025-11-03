Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Gharafa x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Gharafa e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, Al Hilal venceu Al Sadd por 3 a 1, enquanto Al Gharafa foi goleado pelo Al Ahli por 4 a 0 (X/ @Alhilal_EN)

Al Gharafa x Al Hilal disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Gharafa x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1, superou Nasaf Qarshi por 3 a 2 e venceu Al Sadd por 3 a 1.

Já Al Gharafa perdeu para Sharjah por 4 a 3, venceu Al Shorta por 2 a 0 e foi goleado pelo Al Ahli por 4 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

Al-Gharafa x Al Hilal: prováveis escalações

Al Gharafa: N’Diaye, Sano, Jang, Traore e Eldeen-Hassan; Gunnarsson, Oui, Ganehi, Sassi e Yacine Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins.

Al Hilal: Bono, Al-Harbi, Al Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Kanno, Rúben Neves e Nasser Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Al Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA
Al-Gharafa x Al-Hilal
Liga dos Campeões AFC
Local: Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 15h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liga dos Campeões da AFC

Al Gharafa

Al Hilal

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes

Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido

03.11.25 18h48

Série A argentina

Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino

Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

03.11.25 18h00

Campeonato Brasileiro Série B

América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B

América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

03.11.25 18h00

Campeonato Brasileiro Série B

Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B

Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

03.11.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

03.11.25 13h42

ESPORTE

Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos

Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros

20.12.23 16h05

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão

03.11.25 10h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda