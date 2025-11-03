Al-Gharafa x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Gharafa x Al Hilal disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Gharafa x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1, superou Nasaf Qarshi por 3 a 2 e venceu Al Sadd por 3 a 1.

Já Al Gharafa perdeu para Sharjah por 4 a 3, venceu Al Shorta por 2 a 0 e foi goleado pelo Al Ahli por 4 a 0.

Al-Gharafa x Al Hilal: prováveis escalações

Al Gharafa: N’Diaye, Sano, Jang, Traore e Eldeen-Hassan; Gunnarsson, Oui, Ganehi, Sassi e Yacine Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins.

Al Hilal: Bono, Al-Harbi, Al Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Kanno, Rúben Neves e Nasser Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Al Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al-Gharafa x Al-Hilal

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 15h15