Al-Gharafa x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Gharafa e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 03.11.25 14h15 Na rodada passada, Al Hilal venceu Al Sadd por 3 a 1, enquanto Al Gharafa foi goleado pelo Al Ahli por 4 a 0 (X/ @Alhilal_EN) Al Gharafa x Al Hilal disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Gharafa x Al-Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1, superou Nasaf Qarshi por 3 a 2 e venceu Al Sadd por 3 a 1. Já Al Gharafa perdeu para Sharjah por 4 a 3, venceu Al Shorta por 2 a 0 e foi goleado pelo Al Ahli por 4 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Gharafa x Al Hilal: prováveis escalações Al Gharafa: N'Diaye, Sano, Jang, Traore e Eldeen-Hassan; Gunnarsson, Oui, Ganehi, Sassi e Yacine Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins. Al Hilal: Bono, Al-Harbi, Al Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Kanno, Rúben Neves e Nasser Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Al Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Al-Gharafa x Al-Hilal Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Al-Gharafa, em Ar-Rayyan, Catar Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 15h15