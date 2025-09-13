Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League

Crystal Palace x Sunderland disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo acontece às 11h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Crystal Palace x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, o Sunderland goleou o West Ham por 3 a 0, perdeu para o Burnley por 2 a 0 e venceu o Brentford por 2 a 1.

Já o Crystal Palace passou por um empate sem gols com Chelsea, outro de 1 a 1 com o Nottingham Forest e uma vitória de 3 a 0 sobre o Aston Villa.

Crystal Palace x Sunderland: prováveis escalações

Crystal Palace: Dean Henderson, Daniel Muñoz, Marc Guéhi, Maxence Lacroix, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Will Hughes, Jefferson Lerma, Daichi Kamada, Jean Mateta, Yéremy Pino.

Sunderland: Robin Roefs, Trai Hume, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Chemsdine Talbi, Habib Diarra, Enzo Le Fée, Eliezer Mayenda.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h