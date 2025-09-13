Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.09.25 10h00 Crystal Palace vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Aston Villa (X/ @CPFC) Crystal Palace x Sunderland disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo acontece às 11h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Crystal Palace x Sunderland ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas da Premier League, o Sunderland goleou o West Ham por 3 a 0, perdeu para o Burnley por 2 a 0 e venceu o Brentford por 2 a 1. Já o Crystal Palace passou por um empate sem gols com Chelsea, outro de 1 a 1 com o Nottingham Forest e uma vitória de 3 a 0 sobre o Aston Villa. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Crystal Palace x Sunderland: prováveis escalações Crystal Palace: Dean Henderson, Daniel Muñoz, Marc Guéhi, Maxence Lacroix, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Will Hughes, Jefferson Lerma, Daichi Kamada, Jean Mateta, Yéremy Pino. Sunderland: Robin Roefs, Trai Hume, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Chemsdine Talbi, Habib Diarra, Enzo Le Fée, Eliezer Mayenda. FICHA TÉCNICA Crystal Palace x Sunderland Campeonato Inglês - Premier League Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Crystal Palace Sunderland jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League Newcastle e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30