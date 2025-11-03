Gil Vicente x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Liga Portugal

Gil Vicente x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 10° rodada da Liga Portugal. O jogo está programado para as 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Gil Vicente x Santa Clara ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Gil Vicente é o 4° colocado do Campeonato Português com 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 4 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Santa Clara está em 8° lugar e soma 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Gil Vicente x Santa Clara: prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew; Konan, Buatu, Elimbi, Ze Carlos; Garcia, Caseres; Souza, Fernandez, M. Souza; Pablo.

Santa Clara: Batista; Rocha, P. Victor, Lima; Pereira, Firmino, Serginho, Soares; Silva, Wendel, Lopes.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente x Santa Clara

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 17h45