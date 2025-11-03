Gil Vicente x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 03.11.25 16h45 O Gil Vicente soma 8 pontos a mais que o Santa Clara na Liga Portugal (X/ @GilVicente_fc) Gil Vicente x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 10° rodada da Liga Portugal. O jogo está programado para as 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Gil Vicente x Santa Clara ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Gil Vicente é o 4° colocado do Campeonato Português com 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 4 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Santa Clara está em 8° lugar e soma 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Oviedo x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/11) por La Liga Real Oviedo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Sunderland x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pela Premier League Sunderland e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Gil Vicente x Santa Clara: prováveis escalações Gil Vicente: Andrew; Konan, Buatu, Elimbi, Ze Carlos; Garcia, Caseres; Souza, Fernandez, M. Souza; Pablo. Santa Clara: Batista; Rocha, P. Victor, Lima; Pereira, Firmino, Serginho, Soares; Silva, Wendel, Lopes. FICHA TÉCNICA Gil Vicente x Santa Clara Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 17h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santa clara Gil Vicente Campeonato Português jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14