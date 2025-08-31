Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão EC Vitória e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 31.08.25 17h30 O Galo soma 5 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Vitória x Atlético MG disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir EC Vitória x Atlético-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Vitória acumula no Brasileirão um total de 19 pontos, 3 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já Atlético Mineiro soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Flamengo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vitória x Atlético Mineiro: prováveis escalações Vitória: Sem informações. Galo: Sem informações. FICHA TÉCNICA EC Vitória x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 vitória-ba Atlético-MG jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão EC Vitória e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Mirassol e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00