Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Vitória x Atlético MG disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir EC Vitória x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vitória acumula no Brasileirão um total de 19 pontos, 3 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já Atlético Mineiro soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Vitória x Atlético Mineiro: prováveis escalações

Vitória: Sem informações.

Galo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

EC Vitória x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30